Három bemutatóra készül a Katona József Színház Izgalmasan telnek a napok a Katona József Színház életében. A budapesti teátrum áprilisban ismét három bemutatóra készül: a Sufniban, a Kamrában és a Nagyszínpadon is izgalmas előadásokkal készülnek. A politikusok, a Vizityúk és a Cseresznyéskert is színpadra kerül. Április 20-án debütál a teátrum legkisebb játszóhelyén - a Sufniban - A politikusok című előadás. Wolfram Lotz drámáját Dohy Balázs rendezi. Wolfram Lotz az egyik legjelentősebb kortárs német színházi szerző. A politikusok című posztdramatikus szövege egy asszociációk mentén épülő gondolatfutam: szavak, mondattöredékek ritmikus ismételgetésével néhol hipnotikus, néhol humoros hatású, máskor hirtelen egészen tragikus fordulatokat megképző szódarálás. Elképesztő zagyvaság? Zaj? A drámai és szórakoztató szövegszörnyeteg a nyelv inflációjáról, jelentésvesztéséről, a hömpölygő szótengerben elvesző igazságról szól. A Zsámbéki Gábor mentorálásával megvalósuló alkotásban színpadra lép Fekete Ernő, Fullajtár Andrea, Lengyel Benjámin, Rajkai Zoltán, Tóth Zsófia és Vajdai Vilmos. Egy nappal később Zsótér Sándor rendezésében a Vizityúk című darabot mutatják be. Stanisław Ignacy Witkiewicz „szférikus tragédiája” expresszív, szürreális, későbbi fogalommal abszurd, miközben teljesen hétköznapi. A Vízityúk expresszív, szürreális, későbbi fogalommal abszurd, miközben teljesen hétköznapi. Könnyed és szellemes, a mélyértelműnek hitt gondolatokat lerántja a földre. Nagyon kis csodálkozással elfogadják a realizmus felől nézve legképtelenebb dolgokat. Csúfondáros és szomorú. Nemzedéki konfliktus, család, élet értelme, szerelem, halál, magány, pénz, forradalom – benne van az egész világ, mint a gömbben. De nem komolykodva, és ettől az élet közhelyei, közhelyszerű mondatai más megvilágításba kerülnek, más fénytörésbe. Rémes, de nincs értelme komolyan venni. Mármint az életet. Színes az egész, hiszen festő, és fotográfus is. A semmiből előtűnő gyerek, aki álmodik és fest, és néha felébred. De egy hétköznapi gyerek, aki apára, anyára, nagyapára vágyik, és nem érdekli, hogy vérszerinti-e, már csak azért sem, mert azt se tudjuk, hogy ő van-e. Ezúttal Mészáros Béla, Keresztes Tamás, Lelkes Botond, Mentes Júlia, Stork Natasa, Béres Bence, Dankó István, Ujlaki Dénes, Bán János, Jakab Balázs, és Bodnár Erika jeleníti meg a szürreális valóságot. Az évad utolsó bemutatója – április 22-én – Morcsányi Géza fordítása alapján, Tarnóczi Jakab rendezésében Csehov Cserestnyéskertje. A Cseresznyéskert egy tizenkét szólamú, kegyetlen szimfónia. Szimfónia az elmúlt idők traumáiról; a jelen nehézségeiről és tehetetlenségéről; a jövő kérdéseiről, egy korszak végéről. A főbb szerepekben Ónodi Eszter, Rujder Vivien, Pálmai Anna, Kocsis Gergely, Vizi Dávid, Tasnádi Bence, Elek Ferenc, Rezes Judit, Gloviczki Bernát, Pálos Hanna, Szacsvay László és Pásztor Dániel látható. Jegyvásárlás



M. Adri

Fotó: Katona József Színház - Horváth Judit és Horváth Máté [2023.04.14.]