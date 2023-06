Szűnni nem akaró állótapssal ünnepelte a közönség a Monte Cristo grófja bemutatóját 2023. május 19-én, 20-án és 21-én bemutatták Alexandre Dumas – Szomor György – Pozsgai Zsolt Monte Cristo grófja című új magyar musicaljét a Budapesti Operettszínházban. A varázslatosan misztikus látványvilággal és lehengerlőn sokszínű jelmezekkel színpadra állított zenés darabot parádés, hármas szereposztásban láthatta a premierközönség. Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a bemutatót követő fogadáson megosztotta a vendégekkel, hogy az előadást 2019 óta tartó alapos és hosszú tervezési periódus előzte meg: ennek eredménye a színház új előadása, amely csodálatos rendezést, szemet gyönyörködtető látványvilágot, izgalmas koreográfiákat és kitűnő énekesi, színészi alakításokat kínál a nézők számára. Mint ahogyan elmondta: a világjárvány ugyan keresztül húzta a színház terveit, és később került sor a darab premierjére, azonban az eltelt idő alkalmat adott arra is, hogy a megálmodott zenei, rendezői és tervezői koncepció érlelődjön és kiteljesedjen. A teátrum vezetője rámutatott, hogy a musical plakátján számos különböző, mégis egységet alkotó szimbólum is fellelhető, amelyek jelképekként és vizuális kódokként is értelmezhetők. A végtelen tenger az örökkévalóságot és az állandóságot jelenti; az óramű az idő, az iránytű a tér együttállását hangsúlyozza. Mindezen túl az iránytű az egy irányba tartás fontosságára mutató jelkép is egyben. A színház életében is számos apró, de annál fontosabb precíz óramű, vagyis sok-sok munkatárs közös akarata és együttes munkája segíti a nagyszerű produkciók létrejöttét. Kiss-B. Atilla végül köszönetet mondott és gratulált az alkotóknak, valamint a művészeknek és a munkatársaknak azért is, mert a kölcsönös bizalom és a hatékony együttműködések jegyében a színház újra meg újra olyan csodás előadásokat tárhat a nézők elé, mint a Monte Cristo grófja. Nagy utat jártak be az alkotók, a színészek és a zenészek együtt, amíg az új magyar musicalt bemutatták a közönségnek, akik nem csupán a 2011-ben a békéscsabai Jókai Színházban színre került ősbemutató dalait hallhatták, de a Budapesti Operettszínház előadásához írt új szerzeményekkel kiegészülve, még erőteljesebb zenei és drámai egységben is gyönyörködhettek a színpadon. Vincze Balázs rendező-koreográfus koncepciója a realitás és a képzelet határmezsgyéjén egyensúlyoz, amihez tökéletesen kapcsolódik Túri Erzsébetnek a valóság és a szürrealitás misztikumát megjelenítő, gyorsan, dinamikusan változó és sokféle térkonstrukciót megajánló díszlete, valamint Füzér Anni sajátos színdramaturgiával bíró jelmezei is. A produkció létrejöttében oroszlánrésze volt a meghatározó zenei hangzást kialakító Tassonyi Zsolt karmesternek, valamint Somfai Péter bámulatos vizuális hatásterveinek is. Edmond Dantès, a zenés darab főhőse, vagyis Monte Cristo grófja maga is legendás hajós volt, ahogyan az közismert Alexandre Dumas világhírű regényéből. Az alapműre épülő nagyívű, romantikus musicalben az emberi sors hullámain szenvedélyes szerelem, számító intrika, bosszúszomjas ármány és igaz barátság olyan szelíden vagy éppen vadul hömpölyögnek, akár csak a hajók a végtelennek tűnő habok között: az előadásban látható jelenetek így minden néző számára megajánlják a személyes kapcsolódás lehetőségét. A darab bár eredetileg prózai műnek készült, az alkotók mégis arra törekedtek, hogy a musicalben is megfogják a regény lelkét. Ahogyan az évekig utazó hajós vizsgálja az éjszakai égboltot és követi a szelek járását, vagy éppen felkészül a tomboló viharra, a szakadó esőre, majd a szinte semmiből érkező ragyogó napsütésre, a díszlet is ehhez hasonlóan boncolgatja az igazi, és a már-már hihetetlen történetek kapcsolatát, a jelmezek pedig illeszkednek az előadásban látható számos helyszínhez. Az előadás a fülbemászó zene, az invenciózus hangszerelés és a nagy létszámú zenekar okán igazán elementáris élményt nyújt a nézőknek, akik örömmel fogadták és látványosan meghálálták mindezt, hiszen a függöny legördülte után a művészeket rögtön állótapssal jutalmazták, ami a világ bármely színházában ritkaság és amely hosszú percekig dübörgött a nézőtéren. A jelenlévők így hát mindhárom hatalmas sikerrel zajló premieren átélhették Edmond Dantès, vagyis Monte Cristo grófjának legendás kalandjait. Az előadás főbb szerepeiben Szomor György, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Füredi Nikolett, Gubik Petra, Széles Flóra, Kocsis Dénes, Sándor Péter, Kerényi Miklós Máté, Gömöri András Máté, Cseh Dávid Péter, valamint Szerényi László láthatók.



