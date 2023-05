Képgalériák • Monte Cristo grófja sajtótájékoztató Kapcsolatok • Budapesti Operettszínház Bemutatja a Monte Cristo grófja című musicalt a Budapesti Operettszínház „J’aime qui m’aime”, vagyis: „Szeretem, aki engem szeret” – ezzel az Alexandre Dumas idézettel köszöntötte a sajtó képviselőit és a közönséget Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója 2023. május 4-én csütörtökön, a Zsófia rendezvényhajón, a teátrum új premierjének sajtótájékoztatóján. A Budapesti Operettszínház május 19-én, 20-án és 21-én hármas szereposztásban bemutatja Alexandre Dumas – Szomor György – Pozsgai Zsolt Monte Cristo grófja című nagyszabású musicaljét Vincze Balázs rendezésében. Kiss-B. Atilla – tovább gondolva a francia romantikus irodalom nagymesterének szavait – hozzátette: a teátrum társulata is szeret mindenkit, aki érdeklődéssel, figyelemmel, rokonszenvvel fordul feléjük, és erre biztatta új nézőiket is. Felidézte Dumashoz kapcsolódó történetét, miszerint a fenti mondat az írónak a Monte Cristo grófja sikerregény eladott példányainak bevételéből, Párizs környékén épített kastélya homlokzatát díszíti, és azt kívánta, hogy az előadást akkora siker koronázza, mint amilyennek megjelenése óta a regény örvend. A főigazgató hangsúlyozta, hogy idén, a Magyar Operett Évében kiemelten fontos a dalszínház számára, hogy magyar musicalt tűznek műsorra. A bemutatót 2019 óta tartó alapos és hosszú tervezési periódus előzte meg, ennek eredménye a színház új előadása, amely csodálatos rendezést, szemet gyönyörködtető látványvilágot, izgalmas koreográfiákat és kitűnő énekesi, színészi alakításokat kínál a nézők számára. Mint ahogyan kiemelte: minden adott ahhoz, hogy az alkotók és az előadók lehengerlőn sikeres és mindenki által szeretett produkciót álmodjanak a színpadra. Monte Cristo grófja sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra

Az esemény háziasszonya, Szulák Andrea elmondta: azért választották a Zsófia rendezvényhajót a sajtótájékoztató különleges helyszínéül, mert Edmond Dantès, a zenés darab főhőse, vagyis Monte Cristo grófja maga is legendás hajós volt, ahogyan az közismert Alexandre Dumas világhírű regényéből. Az alapműre épülő nagyívű, romantikus musicalben pedig az emberi sors hullámain szenvedélyes szerelem, számító intrika, bosszúszomjas ármány és igaz barátság olyan szelíden vagy éppen vadul hömpölyögnek, akár csak a hajók a végtelennek tűnő habok között. Az ősbemutatót 2011-ben tartották a békéscsabai Jókai Színházban, Szomor György rendezésében. A Budapesti Operettszínház előadását Vincze Balázs állítja színpadra, akit a nézők a La Mancha lovagja, valamint a Jekyll és Hyde című nagy sikerű musicalek rendezőjeként is ismerhetnek. A librettót Pozsgai Zsolt drámaíró jegyzi, a főbb szerepekben pedig Szomor György, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Füredi Nikolett, Gubik Petra, Széles Flóra, Kocsis Dénes, Sándor Péter, Kerényi Miklós Máté, Gömöri András Máté, Cseh Dávid Péter, valamint Szerényi László láthatók. Vincze Balázs a korábbi olvasópróbán arról is beszélt, hogy a Budapesti Operettszínház előadásához készült új dalokkal új musical is születik. Meglátása szerint Dumas, az alkotó maga az időtlenség és a szabadság. A sajtótájékoztatón kifejtette, hogy az előadásban látható jelenetek minden néző számára megajánlják a személyes kapcsolódás lehetőségét. A rendezői koncepció a valóság és a képzelet határmezsgyéjén egyensúlyoz, és a darab a főhősnek az igaz szerelemre, valamint a végtelen szabadságra való törekvése mellett arról is szól, hogy vajon meddig tudja az ember a dühéből fakadó bosszúvágyát morális keretek között tartani? Pozsgai Zsolt – mint ahogyan fogalmazott – belső késztetést érzett arra, hogy megírja a darabot. Eredetileg prózai műnek szánta, de alkotótársaival arra törekedtek, hogy a musicalben is megfogják a regény lelkét. Szomor György hozzátette, hogy némileg megváltoztak és kibővültek a színpadi szövegek és mindhárman egyetértettek abban, hogy az eddigi próbák alapján a Monte Cristo grófja alkotói, énekes színészei és közreműködői igazán elkötelezettek a bemutatóval kapcsolatban. Túri Erzsébet, az előadás díszlettervezője elárulta, hogy a valóság és a szürrealitás misztikumát a látványvilág is megjeleníti. Ahogyan az évekig utazó hajós vizsgálja az éjszakai égboltot és követi a szelek járását, vagy éppen felkészül a tomboló viharra, a szakadó esőre, majd a szinte semmiből érkező ragyogó napsütésre, a díszlet is ehhez hasonlóan boncolgatja az igazi, és a már-már hihetetlen történetek kapcsolatát. Túri Erzsébet a regényben megfogalmazott gondolatok és érzelmek, a szerelem, a bosszú, a kapzsiság, a becsvágy és az együttérzés sokféleségét alapul véve, gyorsan és dinamikusan változó, mozgalmas, sokrétű térkonstrukciót képzelt el a rendezővel együtt. Az előadás jelmezeit Füzér Anni tervezte. A kosztümöket sajátos színdramaturgia jellemzi, illeszkedve az előadásban látható számos helyszínhez. Tassonyi Zsolt karmester, az előadás zenei vezetője hangot adott örömének a fülbemászó zene, az invenciózus hangszerelés és a nagy létszámú zenekar okán. A Szulák Andrea vezette rövid beszélgetéseket a Budapesti Operettszínház sztárjai tették teljessé, akik elénekelték a darabból a Kalózok dalát és a Bosszúkeringőt, valamint az Esővé vált könnyek, a Miért és a Kéz kezet mos című részleteket. A Zsófia rendezvényhajót megtöltő nagyszámú érdeklődő közönség – elfogadva a színház felhívását – tengerész és kalóz jelmezekben érkezett a sajtótájékoztatóra, aminek végén drónfelvétel is megörökítette a magasból a felszabadult hangulatú esemény fedélzetre sereglett résztvevőit.



Zenéjét szerezte, dalszövegek: Szomor György

Alexandre Dumas regénye alapján írta: Pozsgai Zsolt

Karmester: Tassonyi Zsolt, Oberfrank Péter

Edmond Dantes: Szomor György, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt

Mercedes: Füredi Nikolett, Gubik Petra, Széles Flóra

Ifj. Edmond Dantes: Kocsis Dénes, Sándor Péter, Kerényi Miklós Máté

Dumas: Gömöri András Máté, Cseh Dávid Péter, Szerényi László

Fernand, később Morcerf grófja: Bálint Ádám, György-Rózsa Sándor, Angler Balázs

Danglars: Dézsy Szabó Gábor, Kiss Zoltán, Bardóczy Attila

Villefort: Mészáros Árpád Zsolt, Földes Tamás, Németh Attila

Pacalio: Peller Anna, Nádasi Veronika, Faragó Alexandra

Jacopo: Langer Soma, Szentmártoni Norman, Kator Bálint

Bonifacio: Altsach Gergely, Czikora István László, Magócs Ottó

Faria abbé: Pálfalfvy Attila, Magócs Ottó, Csuha Lajos

Haydée: Kardffy Aisha, Fekete-Kovács Veronika, Kelemen Fanni

Albert, Mercedes fia: Horváth Márton – PBS, Wéber Tamás Bence – PBS, Nagy Dániel – PBS

Börtönőr: Miklós Attila, Aczél Gergő

Napoleon: Oláh Tibor, Kocsis Tamás

Közreműködik: a Budapesti Operettszínház Zenekara és Musical Együttese,

valamint a Pesti Broadway Stúdió növendékei



Zenei vezető: Tassonyi Zsolt

Karigazgató: Szabó Mónika

Hangszerelés: Lippényi Gábor

Világítástervező: Dreiszker József

Vezető hangmérnök: Sándi Balázs

Jelmezkivitelező: Veréb Dia

Szcenikus: Préger Krisztián

Vizuális hatások: Somfai Péter

Koreográfus-asszisztens: Kapitány Dorottya, Lénárt Gábor

Rendezőasszisztens: Tucker András

Játékmester: Angyal Márta

Zenei munkatársak: Axmann Péter, Laufer Szilvia, Mihalics János, Szekeres László, Barta Gábor

Koreográfus munkatársa: Kapitány Dorottya, Lénárt Gábor

Díszlettervező: Túri Erzsébet

Jelmeztervező: Füzér Anni

Rendező-koreográfus: Vincze Balázs



Budapesti Operettszínház

