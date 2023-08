Indul a visszaszámlálás - az Alestorm és a Tankcsapda is üzent a TÁBOR Fesztivál közönségének! Alig egy hét van már csak hátra a legnagyobb balatoni rockházibuli startjáig, minden bizonnyal ez az időszak a közönség, a szervezők, és a zenearok számára is az egyik legizgalmasabb. Hogy kicsit elviselhetőbbé tegyük a várakozást, megkérdeztük a TÁBOR Fesztivál két nagyágyúját is, hogy ők mennyire várják az alsóörsi bulit. Az Alestormból Bodor Máté, a Tankcsapdából Lukács Laci válaszolt a kérdéseinkre. „Mindig kivételes alkalom, ha itthon játszhatom a zenekarral.. Persze furcsa is egyben, egyszerre magyarként, de mégis nemzetközi fellépőként a deszkákon lenni, de ha lehet, ez csak még különlegesebbé teszi a hazai bulikat. Ilyenkor persze próbálok tényleg mindent beleadni a koncertekbe, és ez valószínûleg most sem lesz másképp. Amúgy szerencsére az egész Alestorm csapat megszerette Magyarországot és az itteni bulikat, úgyhogy szerintem készülünk is egy kis meglepetéssel a balatoni mulatságra. Ráadásul úgy tudom, nem rohanunk tovább, maradunk estére, sőt, elvileg már elôtte való nap is ott leszünk a fesztiválon, szóval egészen biztosan partizunk majd egy fergetegeset..” – hangzott Bodor Máté, az Alestorm gitárosának üzenete, de nézzük meg, mit mondott Lukács Laci arra, amikor megkérdeztük, emlékszik-e még a legelső TÁBOR fesztiválos (vagyis annó még Sörolimpiás) fellépésükre: „Arra legalábbis igen, hogy nagyon jó hangulatú buli volt! De az igazsághoz az is hozzátartozik – hazudnánk, ha az ellenkezőjét állítanánk – hogy időnként egybefolynak a nyári turnék koncertjei.. Viszont ezzel együtt is kifejezetten jó emlékeink vannak a TÁBOROS fellépésekről!” – kezdte Laci, de aztán gyorsan azt is hozzátette, hogy mennyire belevaló bulira készüljön mindenki, aki a táncrendjébe már fel is vette az alsóörsi TCS hangversenyt: „Miután a Tankcsapda 2024-ben lesz harmincöt éves és jó néhány dolgot szeretnénk majd csinálni jövőre, ezért ez a mostani nyári koncertszezon nem a különlegességekről, sokkalinkább a jó hangulatról és a közönséggel való közös élményekről szól. Így egy igazi, nyári, éneklős-kiabálós, ugrálós-pogózós műsorral készülünk a ’23-as TÁBOR fesztiválra!” De nem csak a fentiekből félreérthetetlen tény, hogy Lukácsék mennyire szeretnek a Alsóörsön bulizni – szóval reméljük, idén is legalább olyan jól érzik majd magukat koncert után is, mint az alábbi emlék tanusága szerint tették néhány nyárral ezelőtt: „A koncert előtti-utáni pihenőházunk a kemping területén van. Pár éve az egyik ottani kis büfé-kocsmában, hajnalban láttunk - és hát….hallottunk is..- egy, már nem szomjas vendéglátós billentyűs énekest, akinek az „előadása” komoly és azóta is emlékezetes nyomot hagyott bennünk..” - így a debreceni trió egyik kedvenc emléke egy TÁBOR Fesztes éjszakáról. De nézzük csak, mit tartogat a jövő! Gyere el Te is Magyarország legnagyobb rockházibulijára, augusztus 23-27. között a Balaton partra! Napijegyek és bérletek még kaphatóak elővételben a ROCK1 online hálózatában, és a helyszínen is! [2023.08.17.] Megosztom: