Kapcsolódó cikkek • Musicalként elevenedik meg Mátyás király története a 6SZÍN-ben Mátyás király visszatér a 6SZÍN-be Augusztusban mutatta be a PANKER Produkció legújabb előadását, a 6SZÍN-nel koprodukcióban készült Legendás Mátyást, amely szeptemberben mindössze egy alkalommal, 23-án lesz látható. A Déryné Program keretében megvalósult musical amellett, hogy végigvezeti a nézőt a magyar történelem egyik legmeghatározóbb időszakán, kísérletet tesz arra, hogy megmutassa a legendák mögött rejtőző valódi történelmi alakot. Pányik Tamás rendezése nem a mesékből ismert uralkodóra koncentrál, a darab a tényeket alapul véve vezet végig Mátyás király életén. Nem maradnak azonban ki a mondákból ismert történetek sem, hiszen az uralkodót megidéző három vándor időről időre belebújik ezeknek a személyeknek a bőrébe is. Látjuk a fiktív, már-már földöntúli szerelmet Szép Ilonka személyében, de a malomkövet egy kézben megtartó Kinizsi Pál is megjelenik egy pillanatra. A musicalhez – melyet szerzőként Kerényi Tünde Sára jegyez – Mester Dávid írt zenét, a dalszövegeket pedig a címszerepet alakító Cseh Dávid Péter írta. A librettó megírásakor a szerzők törekedtek arra, hogy ne csak egy újragondolt Mátyás-történetet kapjanak a nézők, az előadás egyszersmind reflektáljon a jelenre is. A három vándor – Széles Flóra, Frankó Tünde és Földes Tamás – is ezzel a gondolattal idézi meg a darab elején a királyt: megoldást akarnak találni a múltban a jelen problémáira. De vajon képes lehet-e egy nagyformátumú, évszázadokkal korábban élt uralkodó személye utat mutatni a 21. században? A Legendás Mátyás akár egy shakespeare-i királydráma is lehetne – írja Csejk Miklós az előadásról írt kritikájában, és valóban: Mátyás életútját végigkísérik a politikai csatározások, ármány, gyilkosságok és veszteségek, a fiatal fiú pedig a teher alatt csaknem összeroppan. Témája okán a darab nem elsősorban a legfiatalabbakat célozza meg, sokkal inkább a tizenéves korosztályhoz igyekszik szólni, akik maguk is keresik a helyüket az életben. Ráadásul Mátyás személyével éppen most, a történelem órákon találkoznak behatóbban. Jegyvásárlás Fotó: Taba Zsolt / PANKER Produkció [2023.09.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.09.21.]

gazda szolgáltatás [2023.09.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu