Az Only The Poets nyit Yungblud előtt Az Only The Poets jelenleg az egyik legizgalmasabb, legdinamikusabban növekvő brit banda. A readingi származású csapat tavaly Lewis Capaldi turnéján játszott, ősszel már saját európai headline turnéra indultak, most pedig először érkeznek Magyarországra, ugyanis ők melegítenek majd be Yungblud előtt június 9-én a Budapest Parkban. Még egy ok, amiért izgatottan várhatjuk Yungblud első önálló budapesti koncertjét, ugyanis nem más érkezik előzenekarként, mint az Only The Poets. A brit banda 2017 óta aktív és az egyik legkeményebben dolgozó csapat, akik a kis kluboktól és kétfős koncertektől indulva 2022-re odáig jutottak, hogy európai turnéjuk során 24 000-en vásároltak jegyet fellépéseikre. A zenekar dalait online több millióan hallgatták meg, Our Time című CD-jüket pedig 8000-an rendelték meg csak az elővétel során. Tavaly már Lewis Capaldi turnéján léptek fel, ősszel pedig olyan helyeken játszottak önálló turnéjukon, mint a prágai Roxy vagy a varsói Palladium, ahol kétszer is teltház előtt zenéltek. A srácok nemcsak koncertezés során aktívak, folyamatosan jelentetik meg új dalaikat is, legutóbb épp a napokban adták ki legfrissebb EP-jüket All This Time címmel. Bizonyára ennek a dalait is hallhatjuk élőben június 9-én, a Budapest Parkban. [2024.05.20.]