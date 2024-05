Új dallal jelentkezett a Body Count - hamarosan élőben is hallhatjuk

A Psychopath az első új daluk 2020 óta és a hamarosan érkező, Merciless című albumon szerepel majd. Ice-T és csapata ismét bizonyította, hogy közel négy évtized után is maximális fordulatszámon pörögnek, június 14-én pedig mi is megbizonyosodhatunk erről a Budapest Parkban.

A Psychopath az első kiadott daluk a 2020-as Bum-Rush óta, amellyel a Legjobb Metál Előadás kategóriában Grammy-díjat is nyertek. A kirobbanó új dalban a Fit for An Autopsy énekese Joe Bad is szerepel, a szám pedig Ice-T-t és csapatát maximális fordulatszámon mutatja be, akik felkészültek a több, mint 35 éve aktív banda új fejezetére. A Century Media Records gondozásában megjelenő dalban producerként közreműködik Will Putney is. A zenekar június 5-én indítja turnéját a lengyel Mystic Fesztiválon, Magyarországra június 14-én érkeznek, a Budapest Parkban lépnek majd fel.

A Psychopath a zenekar hamarosan érkező Merciless című albumán szerepel majd, a Carnivore folytatásaként, amely 2020 márciusában jelent meg - éppen egy héttel azelőtt, hogy a COVID miatt az egész világ lezárt. A Carnivore-t a kritikusok is méltatták, az NME a megjelenésekor megjegyezte „amíg létezik igazságtalanság, addig szükség lesz Ice-T életerős hardcore-jára”, míg a Revorver úgy jellemezte: „A halál, ellentétek és a változó idők szétzúzhatták volna őket. Ehelyett… ugyanolyan erősek, mint mindig”.



A Body Count egyszerre tapasztalta meg milyen, amikor tisztelik őket és azt is, ha rettegnek tőlük - ez a szál egészen a zenekar eredetéig nyúlik vissza, amely eredetileg Ice-T és középiskolai barátja Ernie C. projektjeként jött létre. Első daluk a Body Count egyfajta küldetésnyilatkozat volt, amely Ice-T 1991-en megjelent O.G. – Original Gangster lemezén szerepelt. Ez volt az alapköve mindannak, ami alapján az elmúlt több, mint 35 évben alkottak. Első, már saját nevükön megjelenő anyagukon szerepelt a Cop Killer, amely egyszerre keltett gyűlöletet, félelmet és paranoiát és inspirálta zenekarok generációit. A Black Sabbath-on nőttek fel, de mellette olyan Los Angeles-i legendák zenéjéből nyerítettek inspirációt, mint a Slayer és a Suicidal Tendencies, csak emelve a tétet a homie- és hardcore-rajongók generációi számára. A Body Count jelenlegi felállásában szerepelnek a jelenleg is élő eredeti tagok, azaz Ice-T, Ernie C. és Sean E Sean, mellettük pedig Vincent Price basszusgitáros, Will „Ill Will” Dorsey dobos, Juan „Juan of the Dead” Garcia és Little Ice háttérvokalista játszik.

