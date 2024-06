Július 26-án nyári osztálytalálkozó a Barba Negrában - Teljes a névsor!

2024. július 26-án tartja a Barba Negrában a nyári fővárosi osztálytalálkozóját Hazatérek megnevezéssel a Zártosztály. A tavaly novemberben megjelent albumuk címével való azonosság nem véletlen, hiszen vendégként a tengerentúlon élő Barta Alfonz ‘Talfi’ is hazautazik, illetve további Bakancsos Edda tagok - Csapó György ‘Buksi’, Fortuna László ‘Tüsi’, és Zselencz László ‘Zsöci’ - is csatlakoznak az akut mániákus rock and roll hívőkhöz, hogy megismételjék a nagy sikerű - DVD-n is megjelent - 2017-es bulit. Ahogy ők mondják: “Mi így ünnepeljük az 50 éves jubileumot - hét eredeti Edda tag idézi meg a 80-as évek gyémántlemezes korszakait.”

A Zártosztály tagjai:

Kiss Zoltán (ének), Csillag Endre ’Csuka’ (gitár), Mirkovics Gábor ’Zserbó’ (basszusgitár), Donászy Tibor (dobok), és Lázár Zsigmond (billentyűs hangszerek)



A zenekar meghívója:

“Kedves Betegeink! A tavalyi nagyszerű 10 éves rehabilitációs koncert után újra egy óriási bulira invitálunk titeket. Július 26-án a Barba Negra színpadán egy grandiózus Zártosztály Találkozó kerül megrendezésre! Egyenesen Floridából érkezik hozzánk Talfi, aki hosszú évek után újra színpadra áll majd velünk, valamint csatlakozik a csapathoz további három régi harcostárs, Buksi, Tüsi, és Zsöci is. A program így még a szokottnál is színesebb lesz, nem csak a gyémántkorszak legnagyobb himnuszai, és a közönség által az Év Lemezének titulált ‘Hazatérek’ album dalai, hanem a nyolcvanas évek elejének legnépszerűbb Edda örökzöldjei is bekerülnek a bő kétórásra tervezett műsorba. Egyszeri, és valószínűleg megismételhetetlen buli várható. Gyógyszereket bevenni! Találkozzunk július 26-án a Barba Negrában!”



A hangulat bemelegítéséről az alaposan átalakult - Ézsiás Péter (ének), Szibelle Károly Charlie (gitár), Mezőfi József (basszusgitár), Szabó Krisztián (billentyűk), Csikós Csaba (dob) - , egy ideje újra aktív Historica, valamint a győri - feldolgozásokkal, illetve saját dalokkal színpadra álló - Rock Milady formáció gondoskodik.

2024.07.26. Budapest / Barba Negra - Zártosztály ‘Hazatérek’

A koncerten kitelepült Zártosztály shop is várja a rajongókat, és természetesen a buli előtt dedikálást is tart a zenekar.

Jegyek



Ezt követően másnap, július 27-én Miskolcon, az Ady Endre Művelődési Házban lép fel - ugyanebben a felállásban - a formáció, az Acélvárosban aznap délután egy Poptörténeti emléktábla avatásra is sor kerül.

H-Music Hungary

[2024.06.02.]