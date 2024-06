Ajándékkoncert-jegyeket oszt a Szegedi Szabadtéri Június 21. 10 órától jelentkezhetnek a szegedi lakosok a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Szegedi Szimfonikus Zenekar Ajándékkoncertjére szóló belépőkért a Fesztivál Jegyirodában. Az érdeklődők fejenként két, díjmentesen átvehető jegyet igényelhetnek a készlet erejéig. Június 24-én 21.00 órakor az Ajándékkoncerttel veszi kezdetét a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri programsorozata. Az ingyenesen megtekinthető koncerttel kapcsolatos híreket az idén is izgatott várakozás előzi meg. A Szabadtéri Játékok Fesztivál Jegyirodája ezúttal az eseményt megelőző napokban, június 21. péntektől várja az érdeklődőket, akik szeretnének részt venni a nagyszabású hangversenyen. A lehetőséggel idén is a szegedieknek szeretnének kedveskedni a szervezők – a város lakosai lakcímkártyájuk személyesen történő bemutatásával fejenként legfeljebb két belépőt vehetnek át a koncertre – a készlet erejéig. A Fesztivál Jegyiroda munkatársai nyitvatartási időben, 10 és 18 óra között fogadják majd az operakedvelő érdeklődőket a megadott napokon. Az idei Ajándékkoncert romantikus operaklasszikusokkal nyitja meg a nyarat: a Puccini és a szerelem alcímet viselő esten a neves olasz komponista legszebb áriái szólalnak meg a Fogadalmi templom előtti hatalmas színpadon. A csodaszép koncerten Gyüdi Sándor karmester és a Szegedi Szimfonikus Zenekar mellett négy kiváló szólista gondoskodik arról, hogy a szerelmes és szívfacsaró dallamok minden nézőt elvarázsoljanak. A Tosca, a Manon Lescaut és a Turandot világhírű dalait, grandiózus duettjeit két nagyszerű vendégművész: Rálik Szilvia Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész és László Boldizsár Simándy-díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett operista adja elő a Dóm téren. Mindkét operaénekes otthonosan mozog hazánk legnagyobb színpadán és a világhírű Puccini-szerepekben, ám egymás partnereiként utoljára egy Verdi-operában, az Álarcosbál 2015-ös előadásában léptek színre a Szabadtérin.

A Szegedi Nemzeti Színház Operatagozatának jelenlegi csillagai is csatlakoznak az országos hírű művészekhez a Puccini-ünnepen: a teátrum két magánénekese, Ferenczy Orsolya és Tötös Roland a Bohémélet, a Gianni Schicchi és a Pillangókisasszony gyönyörű részleteivel kápráztatja el az Ajándékkoncert közönségét. A tenor 2020-tól erősíti a színház társulatát, a Szegedi Szabadtéri Játékokon 2022-ben a La Traviata Gastone-jaként mutatkozott be, tavaly pedig a Holdvilágos éjszakán operagálán örvendeztette meg a közönséget. Ferenczy Orsolya 2016-tól énekkari művészként, 2021-től már csak szólószerepekben látható a Szegedi Nemzeti Színházban. Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon a Szöktetés a szerájból egyik főszerepében lépett színre – a Dóm téri nagyszínpadon az Ajándékkoncert alkalmával mutatkozik be. A kedvelt és elismert művészek előadásában, két felvonásban elevenednek majd meg Giacomo Puccini legnépszerűbb operarészletei, amelyeknek szerelmes dallamai mentén feltárul a későromantikus mester mintegy ötven esztendős pályafutása. A Szegedi Szabadtéri Játékok munkatársai június 21. péntek 10.00 órától várják az Ajándékkoncertre szóló jegyekkel a nézőket, akik a Fesztivál Jegyirodában járva kedvükre válogathatnak, és megválthatják belépőiket a kilencvenhárom éves Szabadtéri további előadásaira is. Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert [2024.06.02.]