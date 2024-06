Egy új szerzőpáros debütálása - Beatrice dal- és klippremier: Csak a rock and roll Csak a rock and roll címmel egy - videoklippel is megtámogatott - vadonatúj szerzeménnyel fordult rá a nyári koncertszezonra a Nagy Feró vezette Beatrice zenekar. A dal szerzője Csillag Endre ‘Csuka’ (Zártosztály), és szövegírója Feró, bár évtizedek óta jó barátságban vannak, mégis ez az első közös munkájuk. A Beatrice a tavaly decemberi MVM Dome-os születésnapi nagykoncertje után az idei esztendőt egy vaskos meglepetéssel indította, Nagy Hunor és Kékkői Zalán is távozott a csapatból, időközben a dobok mögé Szpuszenik Richárd, a gitáros pozícióba Vigyinszki Máté érkezett. A most bemutatott Csak a rock and roll az első előfutára egy új ‘Ricse albumnak, hiszen a tervek szerint 2024 őszén - közel 15 év után - új stúdiólemezzel is jelentkeznek majd Feróék. Júniusban még az alábbi helyeken lehet találkozni a zenekarral:

06.22. Bihardiószeg

06.29. Zenta H-Music Hungary [2024.06.22.]