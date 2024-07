Tábor fesztivál - Ahol az offprogramok is levesznek a lábadról Lassan felpörög a visszaszámlálás, kevesebb, mint két hónap és startol a hazai rockerek egyik kedvenc balatoni fesztiválja. Idén ráadásul a magyar rock- és metalszíntér krémje mellett olyan legendás külföldi headlinerek is érkeznek Alsóörsre, mint a Toy Dolls, a Stratovarius, vagy éppen a Korpiklaani - a felejthetetlen bulik panorámája pedig ráadásul az utánozhatatlanul szép magyar tenger. Viszont a TÁBOR fesztivál még ennél is többről szól: itt a napközbeni offprogramok éppen annyira fontosak, mint az esti ereszd el a hajamat, így indulhatsz a már jól megszokott, vádli erősítő biciklitúrára, ahol a legsportosabb zenekarok vezetésével gyűjtheted a kilométereket, vagy akár berobbanhatsz a már ikonikussá vált vizicsatába is, aminél lássuk be, a kánikulában nem létezik vonzóbb dolog. Focimeccs várja a labdajátékok szerelmeseit, fesztivál-esztétika, vagyis jelmezverseny azokat, akik nem bírják magukban tartani a kreativitásukat - a relax pedig idén jó pár zenei tematikájú podcast beszélgetésben testesül meg, ahol többek között olyan nem mindennapi témákat hozunk fel, mint a „backstage etikett”, vagy a „hogyan rajongj és hogyan ne”. A nappali pörgést mégis érdemes egyfajta bemelegítésnek venni, hiszen a fesztivál négy napja alatt csaknem harminc zenekar gondoskodik az emlékezetes éjszakákról: a Tankcsapda, a Depresszió, a Leander Kills, a negyedszázados FISH!, a szintén jubiláló Road, vagy éppen a modernmetal aktuális kedvencei, a Mudfield, és a Down For Whatever csapata is lent lesznek a tónál, de természetesen a hazai blues király, Deák Bill Gyula, vagy a Totális Metál – Pokolgép évek koncertje sem maradhat el. Sőt, hosszabb kihagyás után az Ossian is egészen biztosan újra színpadra lép majd a balatoni nyárban. Ne maradj le Te sem a nyár legnagyobb rock „házibulijáról” a Balaton parton!

