28-án irány Alsóörs: szerdán indul a Tábor Fesztivál! Holnap indul a TÁBOR Fesztivál: az ország legnagyobb, 4 napos rock and roll házibulija augusztus 28-án szerdán nyitja a kapuit Alsóörsön, a Balaton partján. A szervezők már lassan egy hete dolgoznak a helyszínen azért, hogy jövő szerdára minden a helyén legyen, és az ország összes szegletéből érkező rockerek ismét emlékezetes módon zárhassák le a nyarat. A TÁBOR Fesztivál területén két színpad és egy rockdiszkó aréna, valamint egy Balaton-parti helyszín is vár majd. A fesztivál Facebook oldalán közzétett fesztiváltérképet látva az is kiderült, hogy a látogatók a fesztiválterületen belül is tudnak majd sátorozni, kempingezni, és válogathatnak több étterem, pékség és a Gasztroudvar kínálatából. A pólók és egyéb ajándéktárgyak, vagyis a merch egy egész sátrat kap, ahol zenekari és fesztiválpólók közül is válogathatunk majd, gyerektől az 4XL méretig. A bejárat mellett jeggyel látogatható parkoló is található, motorral pedig a fesztivál területére is be lehet hajtani. Az előrejelzések szerint az időjárás parádés lesz, a koncertekről nem is beszélve: a számos hazai rock és metal nagyágyú, így a Tankcsapda, a Lord, a Leander Kills, a Pokolgép, az Ossian, a Depresszió, a Road és az Alvin és a Mókusok mellett fellép a Stratovarius, a Korpiklaani és a Toy Dolls is. A részletes koncertbontás elérhető a fesztivál weboldalán, ahol napijegyek, 4 napos és hétvégi bérletek is kaphatók még, elővételben kedvezményes áron. Szerdán tehát irány Alsóörs és a TÁBOR Fesztivál!

TÁBOR Fesztivál

2024. augusztus 28-31.

Alsóörs

Jegyek [2024.08.27.] Megosztom: