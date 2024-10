“Ezennel kitárom a szívem, amiben ...” - Hét Jel: Vérrel írva Egy - mind megjelenésében, mind mondanivalójában - egyedi és különleges kiadvánnyal jelentkezett a Pócsi István alkotta / vezette Hét Jel produkció. A hat évvel az első lemez után érkező Vérrel írva album egy igazi érzelmi hullámvasút, ami az elmúlt évek mélypontjaira is reflektál, ugyanakkor próbál tartalmas gondolatokat és értéket közvetíteni a hallgató felé. Nagyon röviden összefoglalva: “Egy nagyon színes lemez született, sok-sok zenei hangulattal, és nagyon széles skálán mozgó érzelmi amplitúdóval. Igazán változatos és színes utazás ez a bő hetven perc.” További gondolatok a dalcsokorról: "Számomra olyan anyag született, beleértve a körítést is, amit a legnagyobb nyugalommal merek letenni az asztalra. Tudom, hogy honnan, hová szerettem volna eljutni, tudtam, hogy mit szeretnék üzenni, és ennek kellett az idő, hogy manifesztálódjon, de elérkeztem oda. Rengeteg hangulat motoszkált a fejemben, és az elmúlt évek történései a szövegírói csakrákat is kinyitották. Volt, és még mindig van mondanivalóm, és egyre színesebben, kritikusabban látok dolgokat, aminek hangot merek adni.” Az albumon a hazai rock / metal színtér színe-java hallható - közel négy tucat vendégzenész közreműködésével került rögzítésre a korongra került 15 dal.



A lemezen szereplő zenészek:

Alapi István, Bánfalvi Sándor, Binges Zsolt, Csányi Szabolcs, Csányi Zoltán, Császár Péter, Csöre Gábor, Dér Dávid, Fehérvári Attila, Fekete Samu Tibor, Ferenczi Tibor, Gabriel Borza, Gellér Tamás, Hámori Dávid, Hoffer Péter, Jamie Winchester, Jankai Sebastian, Kékkői Zalán, Keresztes Viktor, Kottler Ákos, Kovács Botond, Kozma Norbert, Köteles Leander, Makovics Dénes, Megyaszay István, Mentes Norbert, Mike Gotthard, Nagy Levente, Németh Alajos, Nónius Gábor, Pásztor Sámuel, Patai Károly, Schvéger Zoltán, Szabó Gergely, Szeiler Bálint, Szilágyi István, Tari Botond, Tari Szabolcs, Temesi Bertalan, Tobak Dániel, Tóth Tamás, Turcsán András, Vincze-Fekete Vera, Zombor Szabolcs



“Kétszer sikerült végigcsinálni úgy az alkotási folyamatot, hogy magam mellett tudhattam a szakma színe-javát. Ezt, ha egyszer megkapja az ember az életben, az is bőven sok. Az, hogy számomra ez kétszer is megadatott, a csodával határos.”



A CD a MediaMarkt üzletekben, és a lemezboltokban érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. A fizikai megjelenést választók egy "bónuszlemezzel" gazdagodhatnak, a digipakba bekerült a Hét Jel első albuma, a Tiszta lap korongja is. A lemez megjelenését követően sem pihen Pisti, hiszen éppen a napokban jelent meg egy teljes beszélgetés a Hét Jel youtube csatornáján Nincs megírva címmel, ami dokumentarista stílusban kíséri végig a második album alkotási folyamatát. A beszélgetőpartner nem más, mint a lemez producer-hangmérnöke, Nóniusz Gábor. H-Music Hungary [2024.10.01.]