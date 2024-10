A Metz első magyarországi koncertje az utolsó is lesz A 2007 óta aktív kanadai zaj-rock punk trió november 10-én először játszik Magyarországon, most pedig kiderült, hogy a csapat Turbinabeli bulija sajnos egyben az utolsó is lesz, a zenekar ugyanis bejelentette, hogy jelenlegi Up On Gravity Hill című lemezük turnéja az utolsó lesz. A METZ Facebook posztban osztotta meg a feloszlásukról szóló hírt a rajongóival: „A közelgő EU/UK turnénk lesz az utolsó. Közösen úgy döntöttünk, hogy lezárjuk a METZ ezen fejezetét. A zenekar „határozatlan idejű szünetet” tart, amíg más dolgokra koncentrálunk, és több időt töltünk otthon a családunkkal. Az elmúlt több mint 15 évben ennek a zenekarnak szenteltük az életünket, és hatalmas kiváltság és öröm volt számunkra, hogy körbe turnézhattuk a világot és felfedezhettük ezt. Ez nem kevesebb, mint életerősítő volt. A METZ mérhetetlenül sok örömet hozott az életünkbe, és őszintén reméljük, hogy nektek is örömet okozott. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki velünk tartott ezen az úton, és mindhármunk számára valósággá tette ezt az életet. Hihetetlenül büszkék vagyunk az általunk létrehozott munkásságra, és hálásak vagyunk a tartós barátságokért és élményekért, amelyeket a zenénk nyújtott nekünk. Külön köszönjük a Sub Pop Recordsnak, hogy mindig hitt bennünk és lehetővé tette számunkra, hogy a saját, nem szokványos utunkat járjuk. A Sub Pop továbbra is a jó jelzőfénye ebben a mélyen hibás iparágban, és mindig hálásak leszünk a támogatásukért és barátságukért. Igazi áldás volt olyan emberekkel dolgozni, akiket családtagnak tekintünk. Együtt már 6 LP-t és számtalan kislemezt adtunk ki, több száz koncertet adtunk világszerte, és messze túlszárnyaltunk minden célt és ambíciót, amit 2009-ben pincehelyiségben lakóként megálmodhattunk. Mindig is a zene szeretetéről szólt, és arról a gyönyörű zűrzavarról, ami látszólag megnyilvánult, amikor feljebb kapcsoltuk az erősítőket. Szeretettel és hálával tartozunk a család, barátok, zenészek, művészek, kiadók, fotósok, könyvkiadók, írók, újságírók, független lemezbolt-tulajdonosok, főiskolai rádiós DJ-k és zenei rajongók inspiráló és támogató hálózatának, akik ezt a szimbiózisos kereket tovább forgatják. Ha valaha is részt vettél egy METZ koncerten, tudod, hogy számunkra ez több volt, mint egy zenekar. Minden porcikánkat beleadtuk a METZ-be, és nagyon nehéz lesz elengedni. A kapcsolat, a közösség és a befogadás megfoghatatlan érzése, amit a zene teremt, mindig is a tevékenységünk középpontjában állt, és elkerülhetetlenül ez az, ami a legjobban fog hiányozni. Hiányozni fog az éneklés, a sikoltozás, az izzadás és a tánc mindannyiótokkal. Szeretettel és békével

A zenekar ősszel Up On Gravity Hill című lemezével turnézik, amellyel Budapesten is láthatóak lesznek, így első hazai koncertjükön egyúttal búcsúzhatunk is a zenekartól november 10-én, a Turbinában. Jegyek [2024.10.18.]