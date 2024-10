Napjaink egyik legrendhagyóbb előadója a Turbinában lép fel TOMM¥ €A$H az észt rapper, akinek világába simán belefér, hogy susogós melegítőben lovagoljon át a lakótelepen, cipóból készült papucsot tervezzen a Maison Margielával, közös kiállítása legyen az Észt Nemzeti Művészeti Múzeumban Rick Owens-szel, a legnagyobb hip-hop előadókkal kollaboráljon, miközben vad fantáziájáról tanúskodó, gyakran bizarr klipjeit milliók nézik – elég, ha csak a legutóbbi Sex Olimpycs-re gondolunk. TOMM¥ €A$H napjaink egyik legrendhagyóbb előadója, akit már többször megnézhettünk itthon is, most pedig ismét klubkoncerten köszönthetjük keleti blokkbeli elvtársunkat december 1-jén, a Turbinában. TOMM¥ €A$H-t a világ a merész vizuális és hangzásvilágáról ismeri. Nemcsak rapper, hanem képzőművész is, aki a posztszovjet esztétikát és a globális trendeket a nyers gyengédség és a csavaros humor keverékével ötvözi. Videói folyamatosan nemzetközi sikert aratnak, a Little Molly klipjével 17 millió megtekintést ért el a YouTube-on. Tommy több mint 1 millió Instagram-követővel rendelkezik, és az ott közzétett, kidolgozott, szürreális alkotásainak többsége jóval több mint 100 ezer like-ot gyűjt, nulla „viszontkövetés” mellett - igazi rapper módjára. Miután felrobbantotta az észt szórakoztatóipari színteret, Tommy sikere gyorsan túlnőtt hazáján. 2022 tavaszán három hónapos világkörüli turnéjával az USA-t és Európát is bejárta. 2019-ben a „¥€$” című albumát mintegy 50 európai városban mutatta be, és az USA-ban Oliver Tree turnéjának vendégeként több mint 20 amerikai és kanadai városban koncertezett. TOMM¥ €A$H keresett popelőadó, aki a legnagyobb fesztiválokon, - mint a Glastonbury, a Roskilde vagy éppen a Sziget - lép fel, több tízezres közönség előtt. Mindeközben mindig is független művész volt és marad, teljes kreatív kontrollal, címkék nélkül. Számos világhírű zenésszel és vizuális művésszel dolgozott együtt, az utóbbi időben többek között olyan előadókkal, mint Mata, a JELEEL!, Salvatore Ganacchi vagy Quebonafide. Legutóbbi dalai, mint a Tango bbno$-val, az It’s Crazy It’s Party Käärijaval vagy az Untz és a Sex Olympics c. extrém videója, mint Tommy legtöbb munkája, egy olyan világba hívja a hallgatókat, ahol az érzelmi kifejezőkészség nem ismer határokat. Moneysutra című EP-jén (2021) olyan neves előadók működtek közre, mint Diplo, $uicideboy$ vagy Bones Riff Raff. A tehetségek listája, akikkel együttműködött folyamatosan nő, Charlie XCX-től a Boys Noize-on át A. G. Cookig vagy a Little Big-ig. És persze a kollaboráció során a megközelítése mindig egyedi. Tommy munkásságára a nagy márkák is felfigyeltek, figyelemre méltó együttműködéseket kötött a Maison Margielával és az Adidasszal is, amelyek rekordot döntő, mintegy 80 millió embert értek el világszerte. Nemrég jelent meg különleges együttműködése a közkedvelt Kappával, és sikeres kampányt folytatott a Diesellel. Mindeközben pedig van egy gyümölcsöző multiplatformos együttműködése Rick Owens amerikai divattervezővel is, aki Tommy produkcióját természetesnek és élénken könnyednek írja le. Az együttműködés eredményét 2019-ben az Észt Nemzeti Művészeti Múzeumban (KUMU) rendezett közös kiállításukon is láthattuk. Tommy számos divatbemutató első soros vendégeként egyedi megközelítésével nagy figyelmet keltett. Megmozdulásairól rendszeresen beszámolnak a divatlapok, a zenei és a filmes kiadványok. A Dazed a befogadás, a szexuális felszabadulás és a testpozitivitás hőseként méltatta, annak merész módja miatt, ahogyan felhívja a figyelmet napjaink érzékeny témáira. Az NME megjegyzi, hogy Tommy könnyen megjegyezhető, excentrikus rap-stílusa tökéletesen illik a jelenlegi, webbe merült és őszintén szólva őrült időhöz, amelyben élünk. A Vogue egyszerre jellemzi stílusérzékét lázadónak és furcsán viccesnek. TOMM¥ €A$H excentrikus és izgalmas művészetére mindez igaz, a rapper már többször felforgatta Budapest klubjait is, most pedig itt az idő, hogy ismét családias körülmények között élvezhessük extravagáns dalait december 1-jén, a Turbinában. Jegyek [2024.10.18.] Megosztom: