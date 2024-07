Szimfonikus elektro-metal Felvidékről - Megjelent a Storyum első magyar nyelvű albuma A bő egy évtizede indult - viszontagságokkal tarkított esztendőket is maga mögött tudó - Storyum három angol nyelvű album után az első magyar nyelvű nagylemezével jelentkezett. A felvidéki zenészekből álló szimfonikus elektro-metal formáció 12 tételes, Álmokon át címet kapott anyagának zenei része a csapat rajongói számára ismerős lehet - a tavalyi Freedom LP dalai kaptak magyar szövegeket, plusz felkerült bónuszként a korongra a Magyar Kézilabda Szövetség számára írt Köztünk nincs határ is. A zenekar ajánlója:

“Ha szereted a szimfonikus elektro-metalt, a magyar zenét, vagy csak valami újat és izgalmasat keresel, feltétlenül hallgasd meg az ‘Álmokon át’ című nagylemezünket, amelyen a megjelent 12 dal széles skáláját fedi le a fentebb említett műfajnak, így mindenki találhat kedvére valót. Az album hangzása magával ragadó és energikus, garantáltan felpezsdíti a vért!” Dallista:

1. Dal a bajnokról

2. Álmokon át

3. Súlytalan

4. Géniusz

5. Lesz még dal

6. Elveszett föld

7. Nem fáj

8. Álomgyár

9. Horror Show

10. Lovesong

11. Indulj el

12. Köztünk nincs határ (bónuszdal) A CD a MediaMarkt üzletekben, a jobb lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. A zenekarral legközelebb július 27-én, a tallósi Esterházy-kastély udvarán megrendezésre kerülő Castellum Festivalon lehet találkozni, ahová egy majdnem két órás - magyar dalokból álló - gigakoncerttel készülnek.

Jegyek Storyum:

Flaškár “Raw” Veronika - ének

Zsigrai “Claire“ Klára - ének

Janik “Joe” Zsolt - gitár, ének

Malík “Tie” Tibor - basszusgitár

Kiss “Görö” Mátyás - zongora, billentyűk

Csáno “Sifu” Norbert - dobok H-Music Hungary [2024.07.15.] Megosztom: