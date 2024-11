OM dalpremier: Ránk omlott - Megjelent az új nagylemez Ránk omlott címmel megjelent a Vijaya Gauranga das gitáros vezette OM negyedik nagylemeze. Az albumon hallható anyag az elmúlt két év munkájának gyümölcse - bónuszként a most korongra került, tavalyi megjelenésű, de eddig csak online elérhető FeldolgozOM EP-vel együtt -, összesen 18 dal. A zenekar megtartva a korábbi lemezek (és a Mantra) zenei világát, tovább is lépett minden téren - és bár a dalok (és a borító) a világ sötét, valóságos oldalát mutatják, de reményt és erőt is adnak. A megjelenéssel egy időben az album címadó dalához készült videoklipet is bemutatta a zenekar, így a teljes lemezanyag a YouTube-on is elérhető szöveges videóként vagy klipként. Lőrincz Zoli a dal mondanivalójáról:

“Ennél a dalnál sem kellett a szomszédba menni a témáért, vagyis tulajdonképpen mégis. A ‘Ránk omlott’ egy szerelmes párról szól, akiket elválasztanak egymástól a háború szörnyűségei. Míg a fiú a hazájáért harcol a fronton, a lány otthon marad. De mire hosszú idő után újra találkoznak, mindkettőjüket teljesen felőrlik a történtek, és nem tudják, hogy hogyan tovább. Lesz-e hol tovább.”



VGD:

“Sajnos aktuális maradt ennek a dalnak a témája, ami annyira erős, hogy ez lett a lemez címadója is. Zolival mindketten kétgyerekes apukák vagyunk, talán emiatt érint minket érzékenyen az, hogy sok évtized után újra háború zajlik Európában. Az még jobban megdöbbent, hogy sok ember mennyire nem érti meg, hogy ez nem egy focimeccs, ahol a kedvem szerint drukkolok valakinek, hanem ez emberi tragédiák sorozata.”



A lemezen közreműködtek:

Vijaya Gauranga Das (OM, ex-Mantra) - gitár, basszusgitár

Lőrincz Zoltán (OM, F.A.Q.) - ének (2,3,4,6,7,9,10,12,14,15,16,17,18)

Csató Péter / Nitai (Replika) - ének (5,8,13)

Giriraj / Giri - ének (11)

Abhilasa (OM) - ének (18)

Ritzel Ani (Dharma) - ének (17)

Bereczky Norbert (Step) - szóló (12)

Major Róbert (ex-Flúg) - szóló (16)

Balázs Gergely - vonós hangszerek (18)

Steve (OM) - dob A CD a MediaMarkt üzletekben és a lemezboltokban érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. H-Music Hungary [2024.11.19.] Megosztom: