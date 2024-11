A Darkest Hourt is hozza idei turnéján a Fit For An Autopsy

Évről évre megbízhatóan befut Budapestre a Fit For An Autopsy aktuális turnéja: december 14-én The Nothing That Is nagylemezét mutatja be az amerikai deathcore csapat. Ezúttal egy régi hardcore / metal legenda, a Darkest Hour, továbbá a Sylosis és a Heriot érkezik velük a Barba Negrába.

Októberben érkezett meg az amerikai Fit For An Autopsy hetedik nagylemeze, a The Nothing That Is, amiről sorra jelennek meg a kislemezek és videóklipek; a Red Horizon a legfrissebb.

Az új album produceri munkáit Will Putney végezte, aki a düh, a frusztráció és a kétségbeesés tömény elegyét hozta létre a zenekarral. Ez a lemez nemcsak brutálisan szól, hanem kíméletlenül őszinte is – minden dal egy tömény társadalomkritika, amely szembeállít minket saját felelősségünkkel: "Az emberek által okozott katasztrófák és a reménytelenség érzése inspirált minket. Ez egy olyan lemez, amit egyben kell meghallgatni, akár egy sötét dokumentumfilm hanganyagát," – áll a zenekar közleményében.

A Lower Purpose című nóta például az átlagember frusztrációját önti hangos zenei formába: „Dolgozol, adót fizetsz, és elvárod, hogy a hatalmon lévő emberek és kormányzatok a te és más állampolgárok érdekeit szolgálják, miközben valójában a saját pecsenyéjüket sütögetik. Kapzsiság, háború, korrupció – szinte lehetetlen kitörni ebből a körforgásból. Így történhet az meg, hogy te magad óhatatlanul csak egy 'alacsonyabb célt' szolgálsz a nagy rendszerben.”

A Fit For An Autopsy nemrég zárta le egy hónapos amerikai turnéját, és decemberben készen állnak arra, hogy Budapesten is bizonyítsanak. Érkezik velük az angol Sylosis, akik 2000-ben indultak, igaz a ’10-es évek közepén pár évet kihagytak, amikor amikor az alapító énekes-gitáros, Josh Middleton beszállt az Architects-be is. A 2023-as A Sign Of Things To Come című, hatodik albumuk azonban hangosan szemlélteti, hogy a modern death / thrash csapat szeretne a nemzetközi metal élvonalába törni. Josh a friss dalok kapcsán elmondta: "Újra át akartam élni azt az érzést, amit az első zenekari próbák adtak, amikor először tekered fel a hangerőt az erősítődön. Ez a lemez ennek a nyers energiának az ünnepe."

Az este „korelnöke”, és a pár évvel kevésbé fiatal látogatók régi ismerőse az amerikai Darkest Hour lesz. Ők közel három évtizede képviselik a kompromisszummentes extrém metal sajátos keverékét, ami death metal, thrash és hardcore elemekből építkezik. Új albumuk, a Perpetual | Terminal a túlélés és az újjászületés kettősségét vizsgálja. „A zenekar története is része ennek az albumnak – mondja Mike Schleibaum gitáros. – Minden kapcsolat, turné és élmény véget ér egyszer, de mi még mindig itt vagyunk.” Az új anyag ezt az állhatatosságot ünnepli, miközben modern thrash és melodikus elemekkel bombázza a hallgatót.

A nyitózenekar a Heriot, az Egyesült Királyság egyik feltörekvő zenekara, akik bár 10 éve működnek, és számos kislemezt, 3 EP-t is kiadtak, az első nagylemezük csak idén jelent meg. A Devoured by the Mouth of Hell nótáin a metalcore és industrial hatások egyaránt érződnek. „Tovább fejlesztettük a zenénket, hogy friss és sajátos hangzásvilágot teremtsünk,” – mondta Debbie Gough, a zenekar egyik énekese és gitárosa. Az album produceri munkálataiban amúgy a Sylosis-os Josh Middleton is részt vett. A Siege Lord videóját látva nyugodtan mehetünk kialvatlanul is a buliba, biztosan fel fogunk ébredni.

A négy csapat december 14-én fut be a Barba Negrába. November végéig még olcsóbb az elővételes jegy!

2024. december 14., szombat 18 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Belépő: november 30-ig 9.900 Ft, december 1-től a koncert napján 10.900 Ft

[2024.11.25.]