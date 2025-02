Érdekes Valentin-napi ajándék a Junkiestól A Junkies 1999-ben megjelent - azóta kultikussá érett - Tabu című negyedik albumának a 25 éves jubileuma alkalmából érkezik az újrakiadása dupla CD, valamint vinyl formátumokban - az előrendelés a Szerelmes vagyok című dal (újrafelvett változatának) bemutatásával indult. A 2 CD-t tartalmazó kiadvány egyik lemezén (ahogyan a dupla LP-n is) az eredeti 1999-ben rögzített anyag, a másikon pedig a jelenlegi tagság által a tavalyi év végén feljátszott dalok hallhatóak. Előrendelés. Szekeres András az eredeti anyagról:

“Az eredeti verzióhoz nem nyúltunk, mivel nem álltak rendelkezésünkre a sávok, így az csak vinyl mastert kapott. Áttúrtuk az akkori kiadó archívumát, de nem sok minden maradt meg, ami így 25 év távlatából azért nem csoda, szóval az arányok és egyebek nem változtak.” Tabu:

Szekeres András - ének, vokál

Barbaró Attila - gitár, vokál

Riki Church - basszusgitár, gitár, vokál

Németh Miklós - dob, percussion, vokál Az új verzióról:

“Amikor zöld utat kapott a kiadó részéről a dolog, október elején, azonnal nekiálltunk Gravellel az anyagnak és elkezdtük a felvételeket. Végre elmondhatom, úgy szól a lemez, ahogy anno is kellett volna neki! A történeti hűség megmaradt, mosolyogtam is, hogy ha Attilán múlik, ő csontra ugyanúgy vette volna fel, ahogy volt, de így végül csak 99 százalékos egyezés van!” (nevet)



Tabu 25:

Szekeres András - ének

Barbaró Attila - gitár, vokál

Kosovics István - basszusgitár, vokál

Gravel Shores - dobok, vokál A jubileumi kiadványok március 7-én, a lemez (újra)bemutató koncerthez időzítve jelennek meg.



03.07. Budapest / Barba Negra Jegyek

H-Music Hungary [2025.02.23.]