Statisztákat válogattak A cigánybáróba A Szegedi Szabadtéri Játékokon június 27-én színre kerülő nagyoperett, A cigánybáró statisztacastingjára került sor csütörtökön a REÖK-ben. Tóth Erika játékmester és Teleki Nagy Krisztián fő-statisztaszervező mintegy 50 főt hallgatott meg, akik közül a Magyar Állami Operaház vendégjátékának leendő szegedi közreműködői kikerülnek majd. Tizennyolcéves kor felett bárki jelentkezhetett a Szegedi Szabadtéri Játékok felhívására, amelynek keretében az idei első Dóm téri előadás, A cigánybáró statisztáit választják ki a vendégprodukció alkotói. Óriási érdeklődés övezte a lehetőség hírét: csaknem száz pályázó nyújtott be fényképes önéletrajzot annak reményében, hogy alkalma nyílik személyesen is meggyőzni a nagyszabású operett és a Szabadtéri döntéshozóit rátermettségéről. A beadott pályázatok alapján az összes jelentkező felét, 48 főt hívtak be a személyes meghallgatásra, amelyre április 24-én, csütörtök délután került sor a szegedi REÖK-ben. A megjelenteknek a produkció játékmestere, Tóth Erika és Teleki Nagy Krisztián, A cigánybáró statisztáinak vezetője előtt kellett bizonyítaniuk. Mindkét színházi szakember a Magyar Állami Operaház megbecsült tagja több mint három évtizede, Tóth Erikának ráadásul a Szegedi Nemzeti Színház közönsége is láthatta már keze munkáját néhány nagysikerű, korábbi opera-előadásban.

A meghallgatás alkalmával a játékmester elmondta, a jelenlegi színrevitelében 2017-ben bemutatott opera apró változtatásokkal, a Szabadtéri Játékok grandiózus színpadára alkalmazva érkezik nyáron Szegedre. Hozzátette, Szinetár Miklós rendezése jelentős hangsúlyt fektet a korabeli Magyar Királyság sokszínűségére, arra az érzékeny harmóniára, amelyben változatos nemzetiségek, felekezetek sokasága egymás mellett élt A cigánybáró cselekményének idején, ahogyan az Jókai kisregényéből és a Strauss operettjéből is kitetszik. A kiválasztott szegedi statiszták ennek a nyüzsgő olvasztótégelynek az életre keltéséből vállalhatnak majd részt markotányosnők, török és rác falubeliek szerepeiben. A castingon először a hölgy-, majd a férfijelentkezők sorakoztak fel. Kiállásukat, tanulási készségüket változatos ritmusgyakorlatok során mutathatták be Teleki Nagy Krisztián irányítása mellett. Az Operaház fő-statisztaszervezője elmondta, az előadás központi díszleteleme egy klasszikus szépségű ringlispíl, és a produkció erősen épít a Dóm tér kettős, gyűrűs forgószínpadának használatára – éppen ezért, és persze zenés műfaj lévén sem utolsó szempont a megfelelő ritmusérzék, mozgáskoordináció megléte. A résztvevők ügyesen vették az akadályokat, és sok izgalmas színpadi karakter keltette fel Tóth Erika és Teleki Nagy Krisztián figyelmét, a verseny mégis igen kiélezett. Mivel kész produkció érkezik, az Operaház szereplőinek kiegészítésére mindössze tíz felnőtt statisztára lesz szükség az előadás megvalósításához. A kiválasztottak a június 24-i, Dóm téri próba alkalmával csatlakozhatnak először az operett jeles társulatához; a jelentkezésük egyetlen feltétele az volt, hogy e naptól kezdve az előadás esőnapi dátumáig, június 28-ig bezárólag rugalmasan a produkció rendelkezésére tudjanak állni. Így rövid, ám intenzív próbafolyamat vár rájuk a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Szinetár Miklós rendező és alkotótársai vezetésével. Arról pedig, hogy a sok ígéretes jelentkező közül kik vehetnek majd részt statisztaként A cigánybáróban, a Szabadtéri munkatársai hamarosan tájékoztatják majd az érintetteket. Jegyvásárlás Szegedi Szabadtéri

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert [2025.05.06.]