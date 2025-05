Marco Mendoza újra Budapesten! Egy év kihagyás után Marco Mendoza, a legendás basszusgitáros (Ted Nugent, Thin Lizzy, Blue Murder, Whitesnake, Dead Daisies, stb.) visszatér a fővárosba. Egy exkluzív turné keretén belül érkezik az OFF Kultur színpadára, hiszen júniustól már a „ Satchvai Band ”-el lesz úton (Joe Satriani és Steve Vai közös zenekara). Előtte néhány német, osztrák és horvát állomás mellett Budapesten is tiszteletét teszi május 27 -én! Egy remek mixet fogunk majd hallani Marco szólólemezeiről (Casa Mendoza, Live for Tomorrow, Viva la Rock, New Direction) és a legendás zenekarok dalaiból ahol eddig megfordult, egy kötelező program minden rock-jazz-funk kedvelőnek! Az interakció is lényegi elem Marco koncertjein, hiszen mindig bevonja a közönséget a buliba, lejön a közönség közé a szinpadról, így az együtt éneklés garantált! Jegyek [2025.05.18.] Megosztom: