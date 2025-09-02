2025. szeptember 5. | péntek | Viktor, Lőrinc nevenapja
 
A klasszikus thrash metal nagyágyúi a Barba Negraban

Június 25-én a klasszikus thrash metal banda, az Exodus tért hozzánk vissza a Barba Negra színpadára.

Forró hangulatú, pogóval és mosh pittel teli este részesei lehettünk, lássuk időrendben.

Az estét a pilisi MWS indította.

A saját magát „lakótelepi metalnak” definiáló zenekar zúzós fél órás műsorral készült nekünk, és bár a kinti negyven fok benn a Barba sátorban nyolcvannak tűnt, ennek ellenére szép számmal voltunk már rájuk is kíváncsiak a korai kezdés ellenére.

Következő fellépője az estének a Stonedirt csapata.

A Wall of Sleep gitárosa által alapított zenekar is már két évtizede zenél nekünk, A thrash metalon át a doom metalig, a stoner és southern rockig sok féle stílus van hatással zenéjükre, ezt mutatták be nekünk élőben bő fél órában.

Máris elérkeztünk a várva várt időpontjáig az estének, színpadon az Exodus legénysége.

Az alapító tagok közül már csak egy, illetve majdnem a kezdetektől így összesen együtt ketten vannak a bandában, immáron negyvenöt éve zenél a zenekar. Elképesztő.

A tag cseréket az alábbi link alatt lehet megtekinteni.

A műsor tematikájára a régi és új dalok váltakozása volt a jellemző. Klasszikus 1984-es album dallal indítottak majd egyből egy 2007-es következett, ezt a tematikát vitték a koncert teljes hossza alatt.

Elképesztő energiával játszottak.

Rögtön a koncert elején mosh pitre és circle pitre ösztönözte a közönséget frontemberünk. Ezt a közönség örömmel teljesítette, csak úgy örvénylett a pogó a koncert teljes hossza alatt a hőség ellenére. A crowd surfing sem maradhatott el természetesen, főleg amikor az 1984-es és 1986-os klasszikus dalok szólaltak meg.

Koncert után a zenekar néhány tagja örömmel fotózkodott és dedikált.

Elképesztően szuper este volt, a klasszikus thrash metal egyik alap bandájával.

A szervezésért köszönet a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. Bonded by Blood
2. Iconoclasm
3. And Then There Were None
4. Children o a Worthless God
5. Fabulous Disaster
6. Brain Dead
7. Deathamphetamine
8. Blacklist
9. Prescribing Horror
10. The Beatings Wlill Continue (Until Morale Improves)
11. War Is My Shepherd
12. A Lesson in Violence
13. The Toxic Waltz
14. Strike of the Beast

[2025.09.02.]

