H-music
Hungarica

Hungarica klippremier: Ismét magyar lett a magyar

Az aradi tizenhármak emléknapján debütált a Veritas Hungarica című Hungarica album második előfutárához készült videóklip, a Pákozdon, a Katonai Emlékparkban forgatott Ismét magyar lett a magyar!

Az évszázadok során életüket áldozó vértanúink a magyar szabadság örök jelképeivé váltak. Az új dal és videoklip, amely Petőfi Sándor versének megzenésítése, ezen örökség szellemében született: a nemzeti önazonosság, a megmaradás és az újjászületés üzenetét közvetíti – ahogy a cím is megfogalmazza: „Ismét magyar lett a magyar.”

A lemez, amely október 23-án, a Barba Negra-ban sorra kerülő ünnepi koncerten jelenik meg, már előrendelhető.

A kiadvány 5 új dalt, valamint Pusztai Zoltán szövegíró 70. születésnapja tiszteletére 5 korábbi Hungarica-klasszikus 2025-ös, újragondolt változatát tartalmazza. Ezekben a magyar rock- és metal-színtér olyan ikonikus énekesei közreműködnek, mint Paksi EndreKalapács JózsefVarga MiklósPohl MihályNagy FeróMolnár Péter „Stula”, valamint Kalapács–Ódor Cintia.

A megrendeléshez egy teljesen színes A/4-es formátumú, exkluzív interjúkat tartalmazó H-Music magazin különszám is jár, dupla poszterrel (Hungarica / Romer), ajándék Romer CD-vel, amely egy 2015-2025 közötti dalokból készült búcsúlemez, hanghordozón eddig meg nem jelent, újra felvett, vagy gondosan remaszterelt felvételekkel.

Hungarica:
Sziva Balázs - ének, vokál
Mentes Norbert - gitár, vokál
Vörös Gábor - basszusgitár
Szebelédi Zsolt - dobok

Mix és master: Scheer Viktor "Max" (01., 03., 04., 05., 08., 09.), Cserfalvi Zoltán "Töfi" (02., 11.), Rozgonyi Péter (06., 07., 10.)

Dallista:
01. Veritas Hungarica
02  Az én életem
03. Porból lettél
04. Ismét magyar lett a magyar (km. Egedy Piroska)
05. Eljött a meccs napja (km. Szendrey Zsolt Károly "Szasza", Lévai-Hangyássy László, Nagy Hunor Attila, Gidófalvy Attila, Carpathian Brigade)
06. Ide születtem (km. Paksi Endre)
07. Villám sújtson (km. Pohl Mihály)
08-09. Emlékezz! (km. Sinkovits-Vitay András, Nagy Feró)
10. Vérrel szentelt föld (km. Molnár Péter "Stula")
11. Adjunk esélyt! (km. Varga Miklós, Kalapács József, Kalapács-Ódor Cintia, Egedy Piroska)

Október 23-án ünnepi- és lemezmegjelenési koncert a Barba Negrában a Nagy Feró és a Beatrice társaságában, nyitóbanda az Ezüst Sólyom.

2025.10.23. Budapest / Barba Negra - Jegyek

H-Music Hungary

[2025.10.18.]

