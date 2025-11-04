2025. november 4. | kedd | Károly nevenapja
 
Morcheeba örömzene a Barba Negrában

2025-ben másodszor látogatott hazánkba a Morcheeba zenekar. A júliusi Müpás koncert után október 22-én a csepeli Rock Klub, a Barba Negra nagyszínpadát és közönségük szívét-lelkét töltötték meg mosolyukkal, örömzenéjükkel és pozitív energiájukkal. Jómagam észre sem vettem az idő múlását, szinte elrepült az a szűk két óra, amíg Ross Godfrey és Skye Edwars csapata a színpadon zenélt.

Az idei évben már 30. évét betöltő Morcheeba szerencsére jó néhány alkalommal tette már tiszteletét kis hazánkban. A mostani koncert már a 17. magyarországi fellépésük volt.

Nem volt más ezen az estén, csupán „Régi és új dalok, no meg egy kis jammelés” ahogyan azt Ross Godfrey gitáros/dalszerző ígérte. Szerencsére tökéletes hangzást és gyönyörű fényeket kaptunk a fantasztikus dalok mellé. Sky színpadi jelenlége, hangja kisugárzása varázslatos volt. Mosolya mindenkit szintén mosolygásra késztetett. Aki egy kicsit is rossz kedvvel, vagy gondterhelten érkezett, az is garantáltan kisimulva hagyta el a termet a koncert végén.

Morcheeba koncert képekben - klikk a fotóra


Egy tökéletes estét kaptunk a Morcheeba tagjaitól, melyért köszönet nekik is és persze a szervezőknek is.

Török Hajni
Fotó: Török Hajni

[2025.11.04.]

