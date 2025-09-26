A boldogság dalaival érkezik a Dubinski

A négy fivérből álló Dubinski év elején a The Wanton Bishops vendégeként már megtáncoltatta a hazai közönséget, most pedig What Is Your Definition Of Happiness című új albumukkal térnek vissza november 26-án a Turbinába.

A Dubinski négy, elválaszthatatlan fivérből áll: Eugene, Fergus, Donal és Eion Gaine alkotják. A testvérek gyerekkorukat elszigetelve mindentől, a skót felföldön töltötték. A zene szeretette azonban mindig közös volt bennük, kamaszkorukat is dalok írásával és előadásával töltötték, pusztán az öröm kedvéért. Végül a fivérek Edinburgh-ba költöztek, hogy gyerekkori hobbijukból karriert kovácsoljanak. Itt vették fel a Dubinski nevet is, elhunyt édesanyjuk leánykori nevét és jelentették meg 2022-ben debütáló albumukat. Az új lemez siker lett és energikus koncertjeikkel több külföldi állomáson is megtáncoltatták a közönséget. Tavasszal megjelent What Is Your Definition Of Happiness című albumukkal pedig most ismét útra kellnek. A lemez producerei a Grammy-díjas Mike Horner és Robbie Nelson voltak (The Rolling Stones, Hot Chip, Hozier, Deaf Havana). A Dubinski az új albumot a ,,szerelem, a boldogság, a fájdalom, a bánat, a gyász, a gyógyulás, a fejlődés és az elfogadás lemezeként” írta le. ,,Ezzel az albummal egy történetet akartunk elmesélni, amelynek folyása hasonló az évszakok változásához”.

A lemezbemutató turnén Budapestet is megugráltatják könnyed dalaikkal, irány november 26-án a Turbina!

Fotó: Live Nation - Gary Schwindt

[2025.09.26.]