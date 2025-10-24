A Fat Freddy’s Drop Budapestre is elhozza a Based on a True Story jubileumi turnéját

Ráadásul ez lesz a legendás új-zélandi zenekar első magyarországi koncertje. A Fat Freddy’s Drop nagysikerű debütáló albuma, a Based on a True Story 21. évfordulós turnéjával érkezik hozzánk 2026. június 19-én az Akvárium Klubba.

A Fat Freddy’s Drop 1999-ben alakult Új-Zélandon, a wellingtoni underground dance zenei szcénából emelkedett ki és vált egy, a műfaji határokat feszegető legendává. Zenéjükben a reggae, dub, soul, techno és jazz keveredik, egy hangos és vidám hangzást kreálva, amely már legelső albumukon, a Based on a True Story-n is tetten érhető volt. A 2005-ben kiadott lemezen 10 friss funk dal hallható, tele furcsa kitérőkkel és meglepetésekkel. Az album történelmi sikert aratott: 111 héten át szerepelt a Top 40-ben és nyolc NZ Music Awards-ot jelentett a zenekarnak, valamint elnyerték a Giles Peterson Worldwide Music Awards-díját is az Egyesült Királyságban.

Most ezzel az úttörő albummal tér vissza a színpadra a Fat Freddy’s Drop. Az 51 koncertes turné a zenekar első fellépése lesz az alapító, Chris „MU” Faiumu hirtelen halála után. A csapat tagjai egységesen döntöttek úgy, hogy folytatják a régóta tervezett turnét. A banda énekese, Dallas Tamaira így nyilatkozott: „Fontos számunkra, hogy tiszteletben tartsuk MU szándékait, és ennek része az is, hogy élőben előadjuk ezt az albumot.”

„Ez volt a zenekar első stúdióalbuma, és sikere ugródeszkául szolgált egy hihetetlen közös utazáshoz” – magyarázza Scott Towers szaxofonos. „Tisztelgünk a zene, MU és az általa alapított zenekar előtt. És természetesen azok a rajongók előtt is, akik világszerte mindenben támogattak minket.”

A Fat Freddy’s Drop nemzetközi szinten az egyik legjobb élő zenekarként ismert, amely eufórikus zenéjével magával ragadja a közönséget. Az általános jegyértékesítés október 28-án, 10 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

[2025.10.24.]