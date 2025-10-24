2025. október 24. | péntek | Salamon nevenapja
 
Az Akvárium Klubba költözik a Wolf Alice koncertje

A Wolf Alice november 11-én, eredetileg a Barba Negrába meghirdetett koncertje logisztikai okok miatt az Akvárium Klubba költözik, így ott élvezhetjük a zenekar legutóbbi lemeze, a The Clearing budapesti bemutatókoncertjét.

Az észak-londoni kvartett, a Wolf Alice 2013-ban tűnt fel a My Love Is Cool című debütáló albumuk szomorú eufóriájával, amelyen a Grammy-díjra jelölt Moaning Lisa Smile is szerepelt. 2018-ban a Visions Of A Life a Mercury Music Prize-győzelemmel már bebetonozta a feltörekvő zenekar helyét a zeneiparban, majd a 2022-es Blue Weekend meghozta számukra az első helyezést az Egyesült Királyság slágerlistáin és a legjobb formációnak járó Brit Awardot is.

Negyedik albumuk, a The Clearing augusztus 29-én jelent meg a Sony Musicnál, bemutatva, hogy a Wolf Alice ereje csúcsán van és az évek alatt jelentős kulturális hatássú zenekarrá nőtte ki magát. A lemez az észak-londoni Seven Sistersben íródott és Los Angelesben rögzítették a Grammy-díjas mesterproducer, Greg Kurstin segítségével. Az új anyag annak a lenyomata, hogy mit képvisel a Wolf Alice hangzása 2025-ben, egy rendkívül magabiztos dalgyűjteményt kínálva a hallgatónak tele ambícióval, ötletekkel és érzelmekkel. A The Clearing egy igazán időtálló album lett.  

A Wolf Alice karrierje során már többször körbejárta a világot, adtak teltházas klub koncerteket, játszottak nagy fesztiválokon és ismert zenekarok vendégeként – itthon a Sziget Fesztiválon és Harry Styles előtt láthattuk őket. A zenekar ezen a nyáron már biztosan ott lesz Angliában a Radio 1’s Big Weekend-jén és a Glastonbury fesztiválon, az év vége felé pedig világkörüli turnéra indultak, amelyet most Budapesten, az Akvárium Klubban csíphetünk el november 11-én.

A koncertre megvásárolt belépők automatikusan érvényesek az új helyszínre, további jegyek pedig elérhetők a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

 

[2025.10.24.]

