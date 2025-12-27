2025. december 29. | hétfő | Tamás, Tamara nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Csinibaba Táncdalfesztivál 2026 - rendszerváltás évei
Mac DeMarco a Budapest Parkba is elhozza új lemezét
Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban
KoriPark - November 28-tól újra korcsolyapályává alakul a Budapest Park
Újra összeáll a Heaven Street Seven a Budapest Parkban
Moby visszatér Budapestre - újra élőben hallhatjuk az elektronikus zene ikonikus alakját
Kapcsolatok
Budapest Park (Park Kulturális Központ)
Sean Paul

Sean Paul először Budapesten, a Budapest Parkban ad koncertet

Jamaica legnagyobb zenei exportja, a „kis sziget nagy hangú” világsztárja, a Get Busy ikonikus előadója 2026-ban először érkezik Budapestre. Sean Paul európai turnéja, a Rise Jamaica keretében 2026. május 17-én ad koncertet a Budapest Parkban.

Sean Paul a ’90-es évek végétől berobbanva uralja a világranglistákat és három évtizeddel később sem mutatja jelét annak, hogy megállna. Számtalan slágerrel és több mint 120 országban adott koncerttel Sean Paul vitathatatlanul Jamaica legfontosabb exportterméke. 
 
Nemzetközi bemutatkozása a 1997-es Infiltrate című sláger volt. A jamaicai sztár első nagy sikereit a 2002-es Grammy-díjas Dutty Rock című albumával szerezte, amelyen többek között a Gimmie the Light és a Get Busy kapott helyet.
 
Sean 2005-ös Trinity albuma új rekordokat döntött és gyorsan platinalemez lett, a Temperature című óriás sláger globálissá tette a nemzetközi sztárt, s bekerült a Top 10-be Kanadában és Franciaországban, valamint a Top 20-ba Ausztráliában és az Egyesült Királyságban.

Az ezt követő években Sean Paul folyamatosan a nemzetközi zenei élvonalban maradt, legyen szó pop-, EDM- vagy latin együttműködésekről (pl. Dua Lipa, Sia, Major Lazer, Dave Guetta & Becky G, J Balvin). A 2020-as évekre Sean Pault a jamaicai kormány is hivatalosan elismerte: 2019-ben Order of Distinction kitüntetésben részesült. A több évtized alatt felhalmozott díjakkal, listavezető slágerekkel és világszerte elkötelezett rajongótáborral a háta mögött zenei hatása vitathatatlan.

Május 17-én tehát egy igazi ikon érkezik a Budapest Park színpadára!

Jegyek 

[2025.12.27.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
Hobo: "Nem érdekel a siker, csak a tét: élet vagy halál"
54 zenekar - 7 évtized - 4 nap: Tribute Maraton 2026-ban is!
Érdekes újdonság érkezett - Sztorik a bárból
A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
Zene, elegancia, ünnepi ragyogás: karácsonyi csoda a színpadon
Alakul a 2026-os Sziget, megérkeztek az első nevek
Adj Park-mosolyt karácsonyra!
Budapesten is ünnepel a 60 éves Scorpions
Ezt nem érdemes kihagyni! Budapesten zárja az évet a Decadancer
Végre nálunk zúzott a coldrain
A családom nőtagjai sokat szenvedtek a férfi családtagoktól - a ZUG színésznői vallottak a családon belüli erőszakról
Újra összeáll a Heaven Street Seven a Budapest Parkban
Marilyn Manson 9 év után ismét Budapesten
Karácsonyi koncert teltházzal, extra délelőtti előadással a Zeneakadémián
Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben
Elmúltak az ünnepek - KFT koncert lesz Budapesten
David Byrne 17 év után újra Budapesten
Budapestre érkezik Johnny Rotten bandája, a Public Image Ltd
Arisztokratikus csillogás és emberi dráma  Megérkezett az Olympia a Thália Télikertbe

As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
November 03-án metalcore - death metal szeánszon jártunk...

Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
November 16-án telt ház...
Egy bizarr elme örök ragyogása
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk
Ben Poole levett minket a lábunkról
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
beszámolók még