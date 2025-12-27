Sean Paul először Budapesten, a Budapest Parkban ad koncertet

Jamaica legnagyobb zenei exportja, a „kis sziget nagy hangú” világsztárja, a Get Busy ikonikus előadója 2026-ban először érkezik Budapestre. Sean Paul európai turnéja, a Rise Jamaica keretében 2026. május 17-én ad koncertet a Budapest Parkban.

Sean Paul a ’90-es évek végétől berobbanva uralja a világranglistákat és három évtizeddel később sem mutatja jelét annak, hogy megállna. Számtalan slágerrel és több mint 120 országban adott koncerttel Sean Paul vitathatatlanul Jamaica legfontosabb exportterméke.



Nemzetközi bemutatkozása a 1997-es Infiltrate című sláger volt. A jamaicai sztár első nagy sikereit a 2002-es Grammy-díjas Dutty Rock című albumával szerezte, amelyen többek között a Gimmie the Light és a Get Busy kapott helyet.



Sean 2005-ös Trinity albuma új rekordokat döntött és gyorsan platinalemez lett, a Temperature című óriás sláger globálissá tette a nemzetközi sztárt, s bekerült a Top 10-be Kanadában és Franciaországban, valamint a Top 20-ba Ausztráliában és az Egyesült Királyságban.

Az ezt követő években Sean Paul folyamatosan a nemzetközi zenei élvonalban maradt, legyen szó pop-, EDM- vagy latin együttműködésekről (pl. Dua Lipa, Sia, Major Lazer, Dave Guetta & Becky G, J Balvin). A 2020-as évekre Sean Pault a jamaicai kormány is hivatalosan elismerte: 2019-ben Order of Distinction kitüntetésben részesült. A több évtized alatt felhalmozott díjakkal, listavezető slágerekkel és világszerte elkötelezett rajongótáborral a háta mögött zenei hatása vitathatatlan.

Május 17-én tehát egy igazi ikon érkezik a Budapest Park színpadára!

