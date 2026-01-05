RILÈS: A DIY-ikon visszatér Budapestre - május 31-én a Budapest Parkban ad koncertet

A Sziget Fesztivál Nagyszínpadán tavaly hatalmas sikert arató Rilès visszatér Budapestre: 2026. május 31-én a Budapest Parkban lép fel saját, látványos önálló koncertjével. A francia–algériai gyökerekkel rendelkező előadó napjaink egyik legeredetibb és leginspirálóbb DIY-művésze, aki alkotói szabadságáról, önállóságáról és elképesztő munkabírásáról ismert.

Rilès Rouen-ből származik, mindössze 29 éves, de már most hihetetlen karriert tudhat maga mögött. 2013-ban kitűnő eredménnyel érettségizett, majd angol irodalmat tanult, hogy dalszövegírói készségeit fejlessze. A zenélés előtt festett is, a festményeiből befolyt összeget és az ösztöndíját pedig arra fordította, hogy saját hálószobájában építsen fel egy stúdiót. YouTube-videók segítségével önállóan tanulta meg a zeneszerzést, a hangmérnöki és hangtechnikai munkát, a mixelést és a masterelést – a DIY szemlélet azóta is művészete alapköve. 2014 óta minden zenéjét maga írja, hangszereli, rögzíti és keveri, emellett minden klipjét saját maga rendezi és vágja.

2016 és 2017 között egy igazán különleges kihívásra adta a fejét: egy éven át minden vasárnap egy új dalt jelentetett meg. A „RILESUNDAYZ Season I” projekttel magára vonta a világ szemét, és teljesen függetlenként, kiadói segítség nélkül, több mint 100 millió YouTube-megtekintést ért el.

2019-ben jelent meg első albuma, a Welcome to the Jungle, immár a Republic Records gondozásában. A francia Zenith-turné teltházas lett, ahogy londoni, észak-afrikai és kelet-európai koncertjei is. Két évvel később visszatért a függetlenséghez, és elindította a RILESUNDAYZ Season II-t, amely kifinomultabb hangzással és esztétikával új korszakot nyitott az életművében.

A második évad után Rilès belekezdett új albumába, a Survival Mode-ba. Ezzel párhuzamosan egy extrém fizikai és művészi kihívásba is belevágott: megállás nélkül 24 órán át futott egy futópadon. A „Survival Run” a kitartás és a mentális erő emblematikus performanszává vált, amely világszerte visszhangot keltett – a videó 24 óra alatt közel 22 millió megtekintést ért el.

A Survival Mode idén év elején jelent meg, és Rilès egyik legérettebb, legmélyebb anyaga: az önfegyelem, az alkotói bátorság és a határok feszegetésének manifesztuma.

Ez az elementáris erő jellemzi élő fellépéseit is, amiről tavaly a Sziget Nagyszínpadán a hazai közönség saját szemével is meggyőződhetett. Rilès 2026-ben pedig egy önálló koncerttel tér vissza. 2026. május 31-én a Budapest Parkban nemcsak zeneileg, de vizuálisan és koncepcionálisan is egyedülálló élményben lehet részünk.

Jegyek

[2026.01.05.]