Vagány és megállíthatatlan - CHINCHILLA az Analog Music Hallban
CHINCHILLA, brit dalszerző-producer, aki nyers és merész kiállásáról ismert, olyan slágerei váltak felkapottá, mint a Little Girl Gone vagy a Cut You Off. Egy turnézással teli év után CHINCHILLA készen áll arra, hogy 2026-ban még előrébb lépjen a karrierjében, ennek része európai turnéja is, amellyel Budapesten is fellép március 15-én, az Analog Music Hallban.
Az Ok As I Amtrilógia EP sikerét követően a londoni CHINCHILLA készen áll a 2026-os évre. A dalszerző-producer „nem tűrök el semmit” attitűddel bíró, merész személyisége, amely a Little Girl Gone és a Cut You Off slágerek sikereit is meghatározta, 2025-ben egy nyersebb, őszintébb oldalának adott teret - mind emberként, mind művészként. Sokoldalú és vitathatatlanul megkerülhetetlen energia, legyen szó a stúdióról vagy a színpadról.
2025-ben három telt házas koncertet is adott az Egyesült Királyságban, majd júniusban Justin Timberlake előzenekaraként stadionturnéra indult Európában, ezután pedig G Flipet kísérte Amerikában. Ősszel pedig visszatért Európába, ahol minden koncertjére elkapkodták a jegyeket.
CHINCHILLA lehengerlő himnuszairól ismert, amelyek egyszerre szólnak a kétkedőknek és azokról a kihívásokról, amelyekkel a zeneiparban kell szembenéznie. Ugyanakkor ezekkel a dalokkal bizonyítja CHINCHILLA azt is, hogy igazából az érzékenysége jelenti a szupererejét. Még a csendes pillanatokban is megmutatkozik erős hangja. Végtelenül kreatív, rendíthetetlenül független és mindig őszinte: CHINCHILLA egy olyan művészt testesít meg, aki nem fél szembenézni önmagával.
Március 15-én mi is testközelből érezhetjük ezt az energiát az Analog Music Hallban.
