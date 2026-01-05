2026. január 5. | hétfő | Simon nevenapja
 
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
Hot Wheels Monster Trucks Live™ Glow-N-Fire show Budapesten 
Joey Valence & Brae újra Magyarországon - május 29-én Budapesten robban a HYPERYOUTH
A trip-hop legenda, Tricky újra Budapesten
Az IST IST Budapesten is bemutatja új lemezét
A brit metal színtér élharcosa, a Malevolence Budapestre érkezik
Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben
Budapestre érkezik Johnny Rotten bandája, a Public Image Ltd
Januárban Budapesten érkezik a Marsh
„Drunk and Shitty in Every City" - Budapesten is megünnepli 30 évét a Zebrahead
David Byrne 17 év után újra Budapesten
50 Years of Punk - a Sex Pistols feat Frank Carter a Budapest Parkban
Vagány és megállíthatatlan - CHINCHILLA az Analog Music Hallban

CHINCHILLA, brit dalszerző-producer, aki nyers és merész kiállásáról ismert, olyan slágerei váltak felkapottá, mint a Little Girl Gone vagy a Cut You Off. Egy turnézással teli év után CHINCHILLA készen áll arra, hogy 2026-ban még előrébb lépjen a karrierjében, ennek része európai turnéja is, amellyel Budapesten is fellép március 15-én, az Analog Music Hallban.

Az Ok As I Am trilógia EP sikerét követően a londoni CHINCHILLA készen áll a 2026-os évre. A dalszerző-producer „nem tűrök el semmit” attitűddel bíró, merész személyisége, amely a Little Girl Gone és a Cut You Off slágerek sikereit is meghatározta, 2025-ben egy nyersebb, őszintébb oldalának adott teret - mind emberként, mind művészként. Sokoldalú és vitathatatlanul megkerülhetetlen energia, legyen szó a stúdióról vagy a színpadról.

2025-ben három telt házas koncertet is adott az Egyesült Királyságban, majd júniusban Justin Timberlake előzenekaraként stadionturnéra indult Európában, ezután pedig G Flipet kísérte Amerikában. Ősszel pedig visszatért Európába, ahol minden koncertjére  elkapkodták a jegyeket.

CHINCHILLA lehengerlő himnuszairól ismert, amelyek egyszerre szólnak a kétkedőknek és azokról a kihívásokról, amelyekkel a zeneiparban kell szembenéznie. Ugyanakkor ezekkel a dalokkal bizonyítja CHINCHILLA azt is, hogy igazából az érzékenysége jelenti a szupererejét. Még a csendes pillanatokban is megmutatkozik erős hangja. Végtelenül kreatív, rendíthetetlenül független és mindig őszinte: CHINCHILLA egy olyan művészt testesít meg, aki nem fél szembenézni önmagával.

Március 15-én mi is testközelből érezhetjük ezt az energiát az Analog Music Hallban. 

Jegyek

[2026.01.05.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Jegyek itt! Dupla karácsonyi varázslat Budapesten: Kökény Attila és Rakonczai Viktor ünnepi nagykoncerttel tér vissza
Tóth Andi új arca: letaglózó érzelmek a "Nu mă lasă" klipben
Néma lett a gitár, de szívünkben tovább szól Chris Rea zenéje
Rilés visszatér Budapestre: önálló nagykoncert a Parkban 2026-ban
A Kormorán adventi dallamai Putnokon - a hagyomány és a zene találkozása
Világsztárok, legendás operák, szabadtéri varázs: jön a Margitszigeti Színház 2026-os operaszezonja
Új videóklip - Burai Krisztián, Mario & VZS feat. Goore & Kretz - SeanPaul
Ben Poole levett minket a lábunkról
Igazából Karácsony 2025 - A Budafoki Dohnányi Zenekar nagyszabású koncert estje
Agrár hiphop húsz év után: itt a Zuboly vadonatúj "Régi vágású" lemeze
Új dal, nagykoncertek, Bamako - a Tankcsapda erős évre készül
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk

A Tankcsapda évzárásként bevetette a nehéztüzérséget
Hazai pályán, telt ház előtt...

Csillagok között a Karib Tengeren a végtelenben - Hans Zimmer koncerten jártunk
November 12-én...
Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban
As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Egy bizarr elme örök ragyogása
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk
