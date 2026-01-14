Évtizedes várakozás vége: Bruno Mars negyedik szólóalbumával rukkol elő
Egy évtizednyi szólóalbum-szünet után visszatér Bruno Mars: február 27-én jön a The Romantic, első single-je, az I Just Might pedig már disco-pop-funky sláger.
A ’70-es évek ihlette groove, fülbemászó dallam és Bruno magabiztos éneke azonnal beszippant – klipje zöld öltönyben, „Bruno-klónokkal” pedig vizuális csemege.
A pályafutása továbbra is rekordokat dönt: Die With A Smile (Lady Gagával) a Spotify leggyorsabb milliárddal, APT. (ROSÉ-val) az Apple Music 2025-ös streamkirálya. Most The Romantic Tour-ral ünnepli: első önálló világturné, stadionokkal Észak-Amerikában és Európában – Magyarország sajnos kimarad.
Ez a comeback minőségi energiával teli: Bruno karizmatikus hangja szólóban, globális slágerpotenciállal. Rajongók, készüljetek – a funky király újra uralkodik!
[2026.01.14.]
