Évtizedes várakozás vége: Bruno Mars negyedik szólóalbumával rukkol elő

Egy évtizednyi szólóalbum-szünet után visszatér Bruno Mars: február 27-én jön a The Romantic, első single-je, az I Just Might pedig már disco-pop-funky sláger.

A ’70-es évek ihlette groove, fülbemászó dallam és Bruno magabiztos éneke azonnal beszippant – klipje zöld öltönyben, „Bruno-klónokkal” pedig vizuális csemege.

A pályafutása továbbra is rekordokat dönt: Die With A Smile (Lady Gagával) a Spotify leggyorsabb milliárddal, APT. (ROSÉ-val) az Apple Music 2025-ös streamkirálya. Most The Romantic Tour-ral ünnepli: első önálló világturné, stadionokkal Észak-Amerikában és Európában – Magyarország sajnos kimarad.

Ez a comeback minőségi energiával teli: Bruno karizmatikus hangja szólóban, globális slágerpotenciállal. Rajongók, készüljetek – a funky király újra uralkodik!

[2026.01.14.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
