Évtizedes várakozás vége: Bruno Mars negyedik szólóalbumával rukkol elő

Egy évtizednyi szólóalbum-szünet után visszatér Bruno Mars: február 27-én jön a The Romantic, első single-je, az I Just Might pedig már disco-pop-funky sláger.

A ’70-es évek ihlette groove, fülbemászó dallam és Bruno magabiztos éneke azonnal beszippant – klipje zöld öltönyben, „Bruno-klónokkal” pedig vizuális csemege.

A pályafutása továbbra is rekordokat dönt: Die With A Smile (Lady Gagával) a Spotify leggyorsabb milliárddal, APT. (ROSÉ-val) az Apple Music 2025-ös streamkirálya. Most The Romantic Tour-ral ünnepli: első önálló világturné, stadionokkal Észak-Amerikában és Európában – Magyarország sajnos kimarad.

Ez a comeback minőségi energiával teli: Bruno karizmatikus hangja szólóban, globális slágerpotenciállal. Rajongók, készüljetek – a funky király újra uralkodik!





[2026.01.14.]