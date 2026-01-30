Az Empire of the Sun a Budapest Parkba is elhozza Ask That God turnéját

Az ausztrál elektronikus zene meghatározó alakjai, az Empire of the Sun idén májusban visszatérnek Európába és az Egyesült Királyságba, hogy több mint 20 állomáson keresztül hívják meg a közönséget legendás élő fellépéseik világába a 2026-os Ask That God Tour keretében. A többszörös platinalemezes duó nagyszabású turnéja során visszatér azokba az országokba is, amelyekben nagy várakozás övezte, a formációt 2025-ös európai turnéjukon - amely hat év után az első fellépéssorozatuk volt a régióban -, valamint először látogat el Írországba, Norvégiába, Svédországba, Ausztriába, Dániába és további országokba. A Luke Steele és Nick Littlemore alkotta királyság június 7-én a Budapest Parkba is elhozza a nap birodalmából származó euforikus dallamokat.

A négy, kritikusok által is elismert stúdióalbumot felölelő életművel, több milliárd lejátszással, valamint jelentős remixekkel és újragondolt kiadványokkal – köztük a legutóbbi Alive (Reimagined) EP-vel – Luke Steele és Nick Littlemore folyamatosan feszegetik a hangzásuk határait, miközben egy teljesen egyedi, saját világot építettek fel a projekt köré. A 2024-ben megjelent, régóta várt Ask That God album új korszakot jelzett a duó számára: nyolc év után ez volt az első nagylemezük, amely egzisztenciális témákat ötvöz a rájuk jellemző, fantáziadús és nosztalgiával átszőtt szintipop hangzással. Az olyan rajongói kedvenceket felvonultató album, mint a Changes, a Cherry Blossom és a Music On The Radio, világszerte több mint 500 millió streamet ért el, és hallgatók, valamint koncertközönségek millióit varázsolta el.

Az Empire of the Sun mindig lenyűgöző élő fellépései a fantázia és a valóság határán mozognak, egy kaleidoszkópszerű világba kalauzolva a közönséget látványos vizuális elemekkel, színházias előadásmóddal és egy monumentális produkcióval. A zenekar Ask That God Tour 2025 turnéja mérföldkőnek számító globális koncertsorozattá vált: Észak-Amerikában és Európában egyaránt teltházas önálló koncerteket hozott, miközben a banda eddigi legambiciózusabb élő produkcióját mutatta be. Észak-Amerikában olyan nagyvárosokban léptek fel, mint Los Angeles, New York, Chicago, Toronto, Denver és Berkeley, a turné csúcspontja pedig a teltházas Red Rocks Amphitheatre-koncert volt, valamint olyan fesztiválok, mint az Austin City Limits, a CRSSD és a Just Like Heaven. Európában London, Párizs, Berlin, Amszterdam, Milánó, Barcelona és Lisszabon teltházas állomásai vitték tovább a lendületet, köztük egy azonnal teltházas londoni Old Royal Naval College-ban és számos nagy nyári fesztiválfellépéssel. A turné Dél-Amerikára is kiterjedt, ahol a zenekar olyan kiemelt fesztiválokon játszott, mint a Lollapalooza Brasil (São Paulo) és az Estéreo Picnic (Bogotá), tovább erősítve az Empire of the Sun globális vonzerejét és státuszát, mint a világ egyik leglátványosabb és hangzásában is legkülönlegesebb élő zenei produkciója.

Az olyan ikonikus dalokkal, mint a Walking On A Dream, a We Are The People, az Alive és a High and Low, valamint az Ask That God album számaival az Empire of the Sun közelgő európai turnéja magával ragadó és felejthetetlen koncertélményt ígér a rajongóknak.

EMPIRE OF THE SUN

ASK THAT GOD – EURÓPAI TURNÉ 2026

Május 31. – Unity Arena – Oslo, Norvégia

Június 1. – Gröna Lund Tivoli – Stockholm, Svédország

Június 3. – Liseberg Tivoli – Göteborg, Svédország

Június 4. – Northside Festival – Viby, Dánia

Június 6. – Letnia Scena Progresji – Varsó, Lengyelország

Június 7. – Budapest Park – Budapest, Magyarország

Június 10. – SRC Šalata – Zágráb, Horvátország

Június 11. – Open Air Corner Luka Beograd – Belgrád, Szerbia

Június 13. – Vidas Art Arena – Szófia, Bulgária

Június 14. – Arenele Romane – Bukarest, Románia

Június 16. – Arena Open Air – Bécs, Ausztria

Június 18. – ZOA City – Zürich, Svájc

Június 19. – Southside Festival – Neuhausen ob Eck, Németország

Június 21. – Hurricane Festival – Scheeßel, Németország

Június 23. – TK Maxx bemutatja: Depot Live at Cardiff Castle – Cardiff, Egyesült Királyság

Június 27. – Alexandra Palace – London, Egyesült Királyság

Június 28. – TK Maxx bemutatja: Live at The Piece Hall – Halifax, Egyesült Királyság

Június 30. – Fairview Park – Dublin, Írország

Július 3. – Down The Rabbit Hole – Ewijk, Hollandia

Július 4. – Le Zénith – Párizs, Franciaország

Július 5. – Rockhal – Esch-sur-Alzette, Luxemburg

A teljes körű jegyértékesítés január 30-án, 10 órakor indul a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.budapestpark.hu oldalakon. A rajongók limitált számban beszerezhetik az Empyreans Super VIP Meet & Greet élménycsomagot is, amely tartalmazza a koncertjegyet korai belépési lehetőséggel, exkluzív fotót és személyes találkozót Luke Steele-lel a koncert előtt, 1 limitált kiadású turnéposztert az Empire of the Sun által dedikálva, 1 exkluzív Empire of the Sun VIP ajándéktárgyat, VIP laminált belépőt, valamint korai merch vásárlási lehetőséget.

