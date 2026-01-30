2026. január 30. | péntek | Martina, Gerda nevenapja
 
Az Empire of the Sun a Budapest Parkba is elhozza Ask That God turnéját

Az ausztrál elektronikus zene meghatározó alakjai, az Empire of the Sun idén májusban visszatérnek Európába és az Egyesült Királyságba, hogy több mint 20 állomáson keresztül hívják meg a közönséget legendás élő fellépéseik világába a 2026-os Ask That God Tour keretében. A többszörös platinalemezes duó nagyszabású turnéja során visszatér azokba az országokba is, amelyekben nagy várakozás övezte, a formációt 2025-ös európai turnéjukon - amely hat év után az első fellépéssorozatuk volt a régióban -, valamint először látogat el Írországba, Norvégiába, Svédországba, Ausztriába, Dániába és további országokba. A Luke Steele és Nick Littlemore alkotta királyság június 7-én a Budapest Parkba is elhozza a nap birodalmából származó euforikus dallamokat. 

A négy, kritikusok által is elismert stúdióalbumot felölelő életművel, több milliárd lejátszással, valamint jelentős remixekkel és újragondolt kiadványokkal – köztük a legutóbbi Alive (Reimagined) EP-vel – Luke Steele és Nick Littlemore folyamatosan feszegetik a hangzásuk határait, miközben egy teljesen egyedi, saját világot építettek fel a projekt köré. A 2024-ben megjelent, régóta várt Ask That God album új korszakot jelzett a duó számára: nyolc év után ez volt az első nagylemezük, amely egzisztenciális témákat ötvöz a rájuk jellemző, fantáziadús és nosztalgiával átszőtt szintipop hangzással. Az olyan rajongói kedvenceket felvonultató album, mint a Changes, a Cherry Blossom és a Music On The Radio, világszerte több mint 500 millió streamet ért el, és hallgatók, valamint koncertközönségek millióit varázsolta el.

Az Empire of the Sun mindig lenyűgöző élő fellépései a fantázia és a valóság határán mozognak, egy kaleidoszkópszerű világba kalauzolva a közönséget látványos vizuális elemekkel, színházias előadásmóddal és egy monumentális produkcióval. A zenekar Ask That God Tour 2025 turnéja mérföldkőnek számító globális koncertsorozattá vált: Észak-Amerikában és Európában egyaránt teltházas önálló koncerteket hozott, miközben a banda eddigi legambiciózusabb élő produkcióját mutatta be. Észak-Amerikában olyan nagyvárosokban léptek fel, mint Los Angeles, New York, Chicago, Toronto, Denver és Berkeley, a turné csúcspontja pedig a teltházas Red Rocks Amphitheatre-koncert volt, valamint olyan fesztiválok, mint az Austin City Limits, a CRSSD és a Just Like Heaven. Európában London, Párizs, Berlin, Amszterdam, Milánó, Barcelona és Lisszabon teltházas állomásai vitték tovább a lendületet, köztük egy azonnal teltházas londoni Old Royal Naval College-ban és számos nagy nyári fesztiválfellépéssel. A turné Dél-Amerikára is kiterjedt, ahol a zenekar olyan kiemelt fesztiválokon játszott, mint a Lollapalooza Brasil (São Paulo) és az Estéreo Picnic (Bogotá), tovább erősítve az Empire of the Sun globális vonzerejét és státuszát, mint a világ egyik leglátványosabb és hangzásában is legkülönlegesebb élő zenei produkciója.

Az olyan ikonikus dalokkal, mint a Walking On A Dream, a We Are The People, az Alive és a High and Low, valamint az Ask That God album számaival az Empire of the Sun közelgő európai turnéja magával ragadó és felejthetetlen koncertélményt ígér a rajongóknak.

EMPIRE OF THE SUN

ASK THAT GOD – EURÓPAI TURNÉ 2026

Május 31. – Unity Arena – Oslo, Norvégia
Június 1. – Gröna Lund Tivoli – Stockholm, Svédország
Június 3. – Liseberg Tivoli – Göteborg, Svédország
Június 4. – Northside Festival – Viby, Dánia
Június 6. – Letnia Scena Progresji – Varsó, Lengyelország
Június 7. – Budapest Park – Budapest, Magyarország
Június 10. – SRC Šalata – Zágráb, Horvátország
Június 11. – Open Air Corner Luka Beograd – Belgrád, Szerbia
Június 13. – Vidas Art Arena – Szófia, Bulgária
Június 14. – Arenele Romane – Bukarest, Románia
Június 16. – Arena Open Air – Bécs, Ausztria
Június 18. – ZOA City – Zürich, Svájc
Június 19. – Southside Festival – Neuhausen ob Eck, Németország
Június 21. – Hurricane Festival – Scheeßel, Németország
Június 23. – TK Maxx bemutatja: Depot Live at Cardiff Castle – Cardiff, Egyesült Királyság
Június 27. – Alexandra Palace – London, Egyesült Királyság
Június 28. – TK Maxx bemutatja: Live at The Piece Hall – Halifax, Egyesült Királyság
Június 30. – Fairview Park – Dublin, Írország
Július 3. – Down The Rabbit Hole – Ewijk, Hollandia
Július 4. – Le Zénith – Párizs, Franciaország
Július 5. – Rockhal – Esch-sur-Alzette, Luxemburg

A teljes körű jegyértékesítés január 30-án, 10 órakor indul a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.budapestpark.hu oldalakon. A rajongók limitált számban beszerezhetik az Empyreans Super VIP Meet & Greet élménycsomagot is, amely tartalmazza a koncertjegyet korai belépési lehetőséggel, exkluzív fotót és személyes találkozót Luke Steele-lel a koncert előtt, 1 limitált kiadású turnéposztert az Empire of the Sun által dedikálva, 1 exkluzív Empire of the Sun VIP ajándéktárgyat, VIP laminált belépőt, valamint korai merch vásárlási lehetőséget.

[2026.01.30.]

