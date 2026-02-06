2026. február 6. | péntek | Dorottya, Dóra nevenapja
 
Először érkezik Budapestre a gitár Michelangeloja: Eric Johnson az Akvárium Klubban

A Rolling Stone magazin a 21. század legfontosabb gitárosai között tartja számon, tehetségét Michelangelo festészetéhez hasonlították. Eric Johnson hihetetlen karrierje következő állomásaként egy évtized után visszatér Európába, turnéja részeként pedig a magyar közönség is hallhatja lehengerlő játékát július 13-án, az Akvárium Klubban.

Eric Johnson az elmúlt négy évtized egyik legmeghatározóbb hangszeres művésze, akinek neve egyet jelent a kifinomult technikával, a zenei sokszínűséggel és az időtálló gitárhangzással. A texasi Austinból indult gitárosra már pályája kezdetén felfigyeltek a legismertebb zenészek, ő pedig azóta is folyamatosan újradefiniálja saját művészi határait. Világszerte ismertté a Grammy-díjat nyert Cliffs of Dover tette, de életműve jóval túlmutat egyetlen ikonikus dalon: Johnson a rock, blues, jazz, fusion és a klasszikus zene elemeit egyedülálló módon ötvözi.

1986-ban jelent meg Tones című debütáló szólóalbuma, amelyet további tizenegy stúdióalbum és hat élő lemez követett. Ezek az elmúlt négy évtizedben folyamatosan a legmagasabb polcon tartották, és legendává emelték a texasi gitárost. 2024 februárjában Eric Johnsont beiktatták a Texas Heritage Songwriters Association Hall of Fame tagjai közé, elismerve dalszerzői és zenei örökségét.

Ezután sem lassított: az elmúlt években rendkívül aktív koncerttevékenységet folytatott. 2023-ban 67 amerikai koncertet adott, majd 2024 elején Joe Satriani és Steve Vai oldalán vett részt a nagysikerű G3 Reunion turnén, amelynek koncertalbuma 2025 januárjában jelent meg.

A New Age Music Guide egyszer úgy fogalmazott: „Eric Johnson úgy játszik gitáron, ahogyan Michelangelo festette a freskókat: színgazdag elevenséggel, amely valóságosabb a valóságnál.”

2025 őszén indította útjára legújabb projektjét, a Texaphonic turnét, amely egy friss, energikus blues-rock power trió hangzásra épül. Zenéjének középpontjában ma is ugyanaz áll, mint pályája kezdetén: a dal, az érzelem és a folyamatos művészi fejlődés. Ahogy ő fogalmaz: „Végső soron minden a zenéről és a dalról szól - számomra a legfontosabb, hogy minden új projektben tovább tudjak fejlődni, és egyre tartalmasabb zenei üzenetet közvetítsek.”

A turné 2026 tavaszán folytatódik az Egyesült Államokban, majd nyár elején Eric több mint egy évtized után visszatér Európába és az Egyesült Királyságba. A turné részeként a magyar rajongók is hallhatják különleges játékát július 13-án az Akvárium Klubban.

Jegyek

Fotó: Max Crace

[2026.02.06.]

