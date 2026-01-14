Junior Prima díjas zenészek adnak koncertet az Ötpacsirta Szalonban

A Junior Prima díjas Horváth Szabolcs Péter jazz-zongorista és Palásti Máté gitárművész ad koncertet február 5-én az Ötpacsirta Szalonban Budapesten.

Az MVM Classic&Club sorozat a jazz, a latin zene és a flamenco ihlette improvizatív esttel indítja az új évet - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A koncerten elhangzik Palásti Máté Nocturne, Piazzola Oblivion, Gismonti Agua e Vinho, Horváth Szabolcs Péter Zuzmó, Chili és Délután a kertben, Jerome Kern All the Things You Are, Nelson Cavaquinho Beija Flor, Chick Corea Spain és Consuelo Velázquez Besame mucho című műve.

A koncert fellépői számára a zene sokkal több, mint technikai tudás - hangsúlyozták a közleményben, hozzátéve: Palásti Máté hitvallása szerint az improvizáció az élete szerves része, egyfajta belső szabadság, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes fellépés megismételhetetlen élménnyé váljon.

Horváth Szabolcs Péter, aki zeneszerzőként is aktív, hasonlóan vall az alkotás folyamatáról: számára a komponálás gyakran az improvizációból születik, majd "egy idő után egyszer csak ott van előtte a kész darab".

Az est egyfajta zenei élményutazás is, ahol a stílusok természetes módon olvadnak egymásba, és minden megszólalás a két művész közös gondolkodásának lenyomata - fogalmaztak a közleményben.

Emlékeztettek arra, hogy az MVM támogatásával minden évben 10 fiatal tehetség kapja meg a Junior Prima díjat magyar zeneművészet kategóriában. Az elmúlt 18 év alatt 180 kimagaslóan tehetséges fiatal zeneművész vehette át az elismerést.

Az MVM Classic&Club koncertsorozaton belül ezek a tehetségek is színpadra lépnek általuk megválasztott, zenei világukat tükröző műsorral.

A koncertre az mvmclassicclub.hu oldalon várják a regisztrációkat.

[2026.01.14.]