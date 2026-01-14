2026. január 14. | szerda | Bódog nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Junior Prima díjas zenészek adnak koncertet az Ötpacsirta Szalonban

A Junior Prima díjas Horváth Szabolcs Péter jazz-zongorista és Palásti Máté gitárművész ad koncertet február 5-én az Ötpacsirta Szalonban Budapesten.

 

Az MVM Classic&Club sorozat a jazz, a latin zene és a flamenco ihlette improvizatív esttel indítja az új évet - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A koncerten elhangzik Palásti Máté Nocturne, Piazzola Oblivion, Gismonti Agua e Vinho, Horváth Szabolcs Péter Zuzmó, Chili és Délután a kertben, Jerome Kern All the Things You Are, Nelson Cavaquinho Beija Flor, Chick Corea Spain és Consuelo Velázquez Besame mucho című műve.

A koncert fellépői számára a zene sokkal több, mint technikai tudás - hangsúlyozták a közleményben, hozzátéve: Palásti Máté hitvallása szerint az improvizáció az élete szerves része, egyfajta belső szabadság, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes fellépés megismételhetetlen élménnyé váljon.

 

Horváth Szabolcs Péter, aki zeneszerzőként is aktív, hasonlóan vall az alkotás folyamatáról: számára a komponálás gyakran az improvizációból születik, majd "egy idő után egyszer csak ott van előtte a kész darab".

Az est egyfajta zenei élményutazás is, ahol a stílusok természetes módon olvadnak egymásba, és minden megszólalás a két művész közös gondolkodásának lenyomata - fogalmaztak a közleményben.

Emlékeztettek arra, hogy az MVM támogatásával minden évben 10 fiatal tehetség kapja meg a Junior Prima díjat magyar zeneművészet kategóriában. Az elmúlt 18 év alatt 180 kimagaslóan tehetséges fiatal zeneművész vehette át az elismerést.

Az MVM Classic&Club koncertsorozaton belül ezek a tehetségek is színpadra lépnek általuk megválasztott, zenei világukat tükröző műsorral.

A koncertre az mvmclassicclub.hu oldalon várják a regisztrációkat.

[2026.01.14.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Zuhanórepülés: Hárs Barna első nagylemeze a felnövés összes sebével
„Éld meg, mit álmodtál!” - bemutatták az Erkelben az Álomutazót
Jön a Totális Metal 40 
Országos televíziós premier: Mandoki Soulmates koncertfilm 
Naomi Jon Budapestre is elhozza a Strawberry dalait
Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban
50 Years of Punk - a Sex Pistols feat Frank Carter a Budapest Parkban
As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
Armin van Buuren 2026-ban a debreceni Campus Fesztiválon
Megérkeztek a Csinibaba Táncdalfesztivál fellépőinek nevei
A Papa Roach megrengeti a Budapest Parkot is
Beyond The Black lemezbemutató koncert januárban
Megjelent az EVERFLASH zenekar legújabb szerzeménye Délibáb címmel
Jön az In Flames
Kderült! Ő lesz az Újévi Film–Zene Szuperkoncert sztárvendége
Nyáron debütál a Wicked! Interjú Szente Vajk rendezővel
Csillogás & botrány... A dívák titkai - zenés utazás
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Flo Rida-val és Timbaland-el robban be a 2026-os Deja Vu Fesztivál
Egy bizarr elme örök ragyogása

A Fantom örök!
Hiába ezredik előadás, hiába Webber többszöri személyes elismerése, hiába...

Megnéztük a Valmar második Aréna koncertjét - képekben
Másodszor adott nagykoncertet a Valmar...
A Tankcsapda évzárásként bevetette a nehéztüzérséget
Csillagok között a Karib Tengeren a végtelenben - Hans Zimmer koncerten jártunk
Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban
As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
beszámolók még