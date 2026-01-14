Magyar zeneszerző a csúcson: Zombola Péter ICMA-díjas 2026-ban

Zombola Péter magyar zeneszerzőt választotta a 2026-os év zeneszerzőjévé az International Classical Music Awards (ICMA) nemzetközi zsűrije – első alkalommal kapta meg magyar alkotó ezt a rangos elismerést.

A díjat Bambergben, március 18-án adják át, ahol Zombola Passio című művének két tétele is felcsendül a Bambergi Szimfonikus Zenekarral.

A ’83-as születésű Zombola a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott, ma Debrecenben és Egerben tanít professzorként. Életműve nagyszabású oratóriumtrilógia (Requiem 2012, Passio 2015, készülő Kaddis), minimalizmus-neobarokk ötvözettel. Stílusa fesztiválokon szárnyal Európától Amerikáig, díjai közt Erkel- és Bartók-Pásztory-díj is van.

„Komponálásom önterápia hangokban, véletlenek, szerencse és tartós munka egyensúlya” – mondta Zombola. Az ICMA (zsűrielnök: Rémy Franck) célja a kreativitás támogatása; korábban Vashegyi György és Fischer Ádám is díjazott volt, de alkotói kitüntetés most először magyaré.

További győztesek: Év művésze Jakub Hrusa, fiatal tehetség Anja Mittermüller és Mariam Abouzahra (Virtuózok-felfedezett), életműdíj Stephen Kovacevichnek. Élő gálakoncerttel ünnepelnek, európai tévéközvetítéssel.

[2026.01.14.]