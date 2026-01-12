Februárban érkezik a magyar sikerfilm musicalváltozata az Erkelbe
A Hogyan tudnék élni nélküled? olvasópróbájával indult a megújult Erkel 2026-os éve. A Demjén Ferenc dalainak felhasználásával készült film musicalváltozata februártól kerül az Erkel Színház színpadára. A szereposztásban a színház csapatának tagjai mellett feltűnnek a film egyes szereplői is – persze köztük nagy az átfedés, és többen most debütálnak a musicalszínházban.
„Ez a pillanat is elérkezett” – kezdte a Hogyan tudnék élni nélküled? olvasópróbáját Szente Vajk, az Erkel Színház vezetője, aki elmesélte, hogy már az Erkel indulásakor úgy gondolta, hogy a Demjén Ferenc generációkon átívelő örökbecsű dalaira épülő zenés vígjáték a musicalszínházként megújult Erkel színpadán is életre kelhet. „Amikor megnéztem a filmet, már éreztem, hogy valószínűleg jól fog működni színházban is” – mondta Szente Vajk. „Alig jelent meg a mozikban, amikor elkezdtük az első egyeztetést a film producerével, Kirády Attilával. Az Erkel színház első időszakában pedig már el is döntöttük, hogy 2026-ban színpadra kerül a musical” – tette hozzá. A rendező az olvasópróbán elmondta, hogy a történet maga egy életfázisváltásról szól. „Viszonylag fiatalon meghozzuk az életünket meghatározó döntéseket és azt is eldöntjük, milyen emberekké szeretnénk válni. A szerelem azonban olyan erőként jelenik meg, ami gyökeresen megváltoztatja a terveinket. A kérdés az, mi történik a kitalált életünkkel, ha teret engedünk az érzelmeknek.” Bár a musicalt csak február közepétől láthatjuk a színházban, a darab máris színháztörténelmet írt: soha egyetlen magyar színházi jegyértékesítés nem ért el ekkora sikert, nem volt még ekkora roham egyetlen előadás jegyeiért sem.
Teljes szereplő és alkotógárda:
Gergő: Ember Márk
Eszter: Törőcsik Franciska/Kovács Gyopár
Gábor: Marics Péter/Veréb Tamás
Kata: Tóth Angelika
Major Márton: Brasch Bence
Csabi: Kirády Marcell
Betti: Kovács Harmat
Eszter apja: Szabó P. Szilveszter
Eszter anyja: Vásári Mónika
Major Lili: Csobot Adél
Novai Balázs: Fehér Tibor/Puskás-Dallos Péter
Major Döme: Cseh Dávid Péter
Rita: Pásztor Virág
Ádám: Bede-Fazekas Máté
Major Luca: Bernáth Nina/Kápolnási Maia Elinor
és
a jelenkori Gergő szerepében: Feke Pál
a jelenkori Eszter szerepében: Auksz Éva
Díszlettervező: Rákay Tamás
Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida
Koreográfus: Túri Lajos Péter
Rendező: Szente Vajk
A szövegkönyvet Kirády Attila ötletéből, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyve alapján Szente Vajk és Galambos Attila írta.
Erkel Színház
Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett
[2026.01.12.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.