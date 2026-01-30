2026. január 30. | péntek | Martina, Gerda nevenapja
 
Mammoth Wvh

Budapestre is elhozza legújabb lemezét Eddie Van Halen világhírű fia

A GRAMMY-díjra jelölt dalszerző, énekes, multiinstrumentalista és producer Wolfgang Van Halen zenekara, a Mammoth 2026-ban Magyarországra érkezik: december 8-án a Dürer Kert színpadán ad koncertet Budapesten.

Wolfgang Van Halen a Mammoth élén az elmúlt évek egyik legizgalmasabb hard rock sikersztorit szállította. Zenéje önálló identitással bír, amely lenyűgöző hangszeres tudására (dob, basszusgitár, billentyűk, gitár) és az azonnal fülbemászó dallamokra épül. A Mammoth kevesebb, mint öt év alatt már százmillió feletti hallgatottságot tudhat magáénak, világszerte teltházas koncerteket adott és a legfontosabb listák élén is rendre szerepel.

A 2021-ben megjelent Mammoth WVH debütáló album a Billboard 200-as lista 12. helyén nyitott, miközben három Billboard-listát is vezetett. A Top Hard Rock Album, Top Független Album és a Top Rock Album listán is első helyet elérő lemez Distance című dala listavezető rock rádiós sláger lett, és GRAMMY-jelölést kapott a Legjobb rockdal kategóriában. A 2023-as Mammoth II tovább építette a gyorsan berobbanó karriert. A legjobb ötbe került a Billboard Top Album Sales listán és újra az élre került a Top Hard Rock Albums rangsorban. A zenekar már olyan előadókkal turnézott, mint a Metallica, a Foo Fighters, a Pantera és a Creed, de Wolfgang szerepelt már a Jimmy Kimmel Live! színpadán, az Oscar átadón 2024-ben Ken dalát játszva Ryan Goslinggal, és zenélt Ozzy Osbourne Rock and Roll Hall of Fame beiktatásán is. Magyarországon legutóbb 2022-ben hallhatta élőben a közönség az elsöprő erővel rendelkező Mammoth dalokat, amikor az Alter Bridge vendégeként jártak nálunk.

A Mammoth legújabb albuma, a The End új korszakot nyit a zenekar életében. A lemez nem egy számítógépen született, hanem élőben, miközben a dalokat szó szerint oda-vissza rohangálva a hangszerek között rögzítette Van Halen. Ösztönös megszólalása, hihetetlen energiája a kreatív megújulás lenyomata, miközben olyan számokkal erősítette tovább a Mammoth karakterét, mint a címadó The End, a groove-os The Spell, a stadionhimnusz Same Old Song vagy a kifejezetten súlyos Selfish. A kiadvány egyben mérföldkő is: Wolfgang Van Halen immár egyszerűen Mammoth néven viszi tovább a projektet, amelyet saját bevallása szerint újjászületésként él meg.

A budapesti koncert különleges alkalom lesz: a Mammoth élőben is megmutatja azt az elementáris erőt és zenei sokoldalúságot, amely világszerte elismerést váltott ki a szakmából és a rajongókból egyaránt. 2026 december 8-án mindenkinek érdemes a Dürer Kert felé venni az irányt, mert nem szabad elmulasztani azt a zenei virtuozitást, amit ez a koncert tartogat a rajongóknak. A koncerten a Mammoth vendége a Florence Black, walesi rock-trió lesz.

Jegyek

[2026.01.30.]

