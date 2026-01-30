Budapestre is elhozza legújabb lemezét Eddie Van Halen világhírű fia
A GRAMMY-díjra jelölt dalszerző, énekes, multiinstrumentalista és producer Wolfgang Van Halen zenekara, a Mammoth 2026-ban Magyarországra érkezik: december 8-án a Dürer Kert színpadán ad koncertet Budapesten.
Wolfgang Van Halen a Mammoth élén az elmúlt évek egyik legizgalmasabb hard rock sikersztorit szállította. Zenéje önálló identitással bír, amely lenyűgöző hangszeres tudására (dob, basszusgitár, billentyűk, gitár) és az azonnal fülbemászó dallamokra épül. A Mammoth kevesebb, mint öt év alatt már százmillió feletti hallgatottságot tudhat magáénak, világszerte teltházas koncerteket adott és a legfontosabb listák élén is rendre szerepel.
A 2021-ben megjelent Mammoth WVH debütáló album a Billboard 200-as lista 12. helyén nyitott, miközben három Billboard-listát is vezetett. A Top Hard Rock Album, Top Független Album és a Top Rock Album listán is első helyet elérő lemez Distance című dala listavezető rock rádiós sláger lett, és GRAMMY-jelölést kapott a Legjobb rockdal kategóriában. A 2023-as Mammoth II tovább építette a gyorsan berobbanó karriert. A legjobb ötbe került a Billboard Top Album Sales listán és újra az élre került a Top Hard Rock Albums rangsorban. A zenekar már olyan előadókkal turnézott, mint a Metallica, a Foo Fighters, a Pantera és a Creed, de Wolfgang szerepelt már a Jimmy Kimmel Live! színpadán, az Oscar átadón 2024-ben Ken dalát játszva Ryan Goslinggal, és zenélt Ozzy Osbourne Rock and Roll Hall of Fame beiktatásán is. Magyarországon legutóbb 2022-ben hallhatta élőben a közönség az elsöprő erővel rendelkező Mammoth dalokat, amikor az Alter Bridge vendégeként jártak nálunk.
A Mammoth legújabb albuma, a The End új korszakot nyit a zenekar életében. A lemez nem egy számítógépen született, hanem élőben, miközben a dalokat szó szerint oda-vissza rohangálva a hangszerek között rögzítette Van Halen. Ösztönös megszólalása, hihetetlen energiája a kreatív megújulás lenyomata, miközben olyan számokkal erősítette tovább a Mammoth karakterét, mint a címadó The End, a groove-os The Spell, a stadionhimnusz Same Old Song vagy a kifejezetten súlyos Selfish. A kiadvány egyben mérföldkő is: Wolfgang Van Halen immár egyszerűen Mammoth néven viszi tovább a projektet, amelyet saját bevallása szerint újjászületésként él meg.
A budapesti koncert különleges alkalom lesz: a Mammoth élőben is megmutatja azt az elementáris erőt és zenei sokoldalúságot, amely világszerte elismerést váltott ki a szakmából és a rajongókból egyaránt. 2026 december 8-án mindenkinek érdemes a Dürer Kert felé venni az irányt, mert nem szabad elmulasztani azt a zenei virtuozitást, amit ez a koncert tartogat a rajongóknak. A koncerten a Mammoth vendége a Florence Black, walesi rock-trió lesz.
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.