Charlie Puth először Magyarországon: július 27-én a Budapest Parkban lép fel

A világsztár énekes-dalszerző-producer Charlie Puth július 27-én a Budapest Park színpadán adja első magyarországi koncertjét, a Whatever’s Clever! 2026 World Tour egyik európai állomásaként. Ígérete szerint világszínvonalú zenekarral és olyan műsorral készül, amelyet még biztosan nem láthattak tőle a rajongói.

A világszerte elismert, többszörös platinalemezes - és díjnyertes Charlie Puth bejelentette a Whatever’s Clever! 2026 World Tourt, amely közel 50 állomással Észak-Amerikát, Európát és az Egyesült Királyságot járja be, érintve Budapestet is. Ez eddigi legambiciózusabb turnéja: Charlie Puth világszínvonalú zenekarral érkezik, hogy legnagyobb slágereit és új dalait is élőben szólaltassa meg, egy igazán emlékezetes koncertélmény részeként. A turné során a listavezető előadó a világ ikonikus koncerthelyszínein lép fel, többek között a New York-i Madison Square Gardenben is.

Charlie Puth így fogalmazott:

„Úgy érzem, egész eddigi pályafutásom alatt erre a koncertsorozatra vártam és készültem. Hatalmas munkát tettünk abba, hogy egy olyan élő show-t hozzunk létre, ami magas minőséget képvisel, amilyet megérdemeltek. Alig várom, hogy a dalaimat, ezt az elképesztő zenekart és az egész produkciót a világ legikonikusabb koncerthelyszíneire vigyük el nektek – nagyon nagy élmény lesz!”

Az európai turné június végén indul, több nagyvárost érint, és július 27-én Budapestre érkezik, ahol a Budapest Park színpadán adja első magyarországi koncertjét.

Charlie Puth azt is bejelentette, hogy készülő, Whatever’s Clever! című új stúdióalbumáról a második kislemez Beat Yourself Up címmel január 16-án jelent meg, a teljes lemez pedig március 27-én érkezik az Atlantic Records gondozásában. Ha mindez nem lenne elég, Charlie-t az a megtiszteltetés érte, hogy a február 8-i Super Bowl-on ő énekelheti el az amerikai himnuszt.

Charlie Puth-ról

A GRAMMY-jelölt, többszörös platinalemezes énekes-dalszerző-producer Charlie Puth a zeneipar egyik legkonzisztensabb slágergyárosává és legkeresettebb együttműködő partnerévé vált, több műfajban egyaránt. Pályafutása során eddig több mint 35 milliárd lejátszást ért el, és kilenc többszörösen platinalemezes kislemeze jelent meg – köztük az „Attention”, a „We Don’t Talk Anymore”, a „See You Again” és más slágerek. Négy GRAMMY-jelölés, három Billboard Music Award, egy Critics’ Choice-díj és egy Golden Globe-jelölés fűződik a nevéhez.

Jelenleg nagy várakozással övezett, negyedik albumán dolgozik, amely a 2022-es CHARLIE folytatása, amely platina minősítést elért „Light Switch” és a BTS-tag Jung Kook-kal közös „Left and Right” is megtalálható volt. Ezzel párhuzamosan Puth 2021-ben társszerzőként és producerként jegyezte a The Kid Laroi és Justin Bieber „Stay” című dalát, amely 11 hétig vezette a Billboard Global 200 listáját, és a Gabby Barretttel közös „I Hope (Remix)” pedig negyedik top 10-es slágere lett a Billboard Hot 100 rangsorában.

Jegyek

[2026.01.28.]