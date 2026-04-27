Wildhorn ősbemutató - Wonderland a Margitszigeten

A képzelet új dimenziója nyílik meg Frank Wildhorn és Jack Murphy WONDERLAND musicalében a Margitszigeten, amely az Alice Csodaországban világát álmodja újra a 21. század szemével. Ma megtartották az előadás sajtótájékoztatóját, amely a Margitszigeti Színház és a Magyar Színház közös produkciójaként, először lesz látható hazánkban július 31-én és augusztus 1-jén a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Az ősbemutató igazi musicalsztárokat vonultat majd fel, főbb szerepekben: Jenes Kitti, Janza Kata, Vágó Zsuzsi, Sándor Péter, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt. A díszletért és a jelmezekért Kentaur felel, a darab rendezője Nagy Viktor.

Friss, dinamikus fülbemászó Wildhorn-dalok, lenyűgöző látványvilág és ikonikus karakterek találkoznak ebben a különleges előadásban. A Wonderland, azaz Csodaország nemcsak nosztalgikus utazás, hanem egy sodró lendületű, vizuálisan gazdag élmény, amely minden korosztályt magával ragad. A sajtótájékoztató különleges zenei részletekkel adott ízelítőt a brodway-zeneszerző Wildhorn előadásából: élőben hangzottak el a musical meghatározó dalai, többek között a Hernyó dala, a Sodródni kell (El Gato), a Fehér lovag, Az Őrült kalapos, valamint a Csodaország bennünk van. A dalok között az alkotók betekintést adtak a produkció koncepciójába, történeti világába és vizuális megoldásaiba, különös tekintettel a látványra, amely a klasszikus történetet egy mai, vizuálisan gazdag színpadi univerzumba helyezi.

Közös bemutatóra készül a két színház

Bán Teodóra a Margitszigeti Szabadtéri Színház igazgatója és művészeti vezetője elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy a két színház egy ilyen nagyszabású előadást hoz létre közösen, kiemelte, hogy a darab egy olyan fantasztikus kortárs musical, amely elsősorban a mai fiatalok világát tükrözi, miközben megőrzi a mesélés varázsát.

„Egy hosszú nyári szezont kell feltöltenünk tartalommal, izgalommal. Olyan repertoárt állítunk össze minden évben, mellyel számtalan korosztályt meg szeretnénk szólítani. A Margitszigeti Színház nagy zászlóshajói a nagy bemutatók, a dramatikus előadások, elsősorban az operák, operettelőadások és természetesen a musicalek. A Wonderland egy olyan musical, mely a fiatalok életét dolgozza fel, tükröt állít a hétköznapjainknak, ugyanakkor mesél is. Mindannyian meséken növünk fel és a színház feladata a mese fontosságát megőrizni, hogy az része legyen a felnőttkoruknak is. A történet Frank Wildhorn varázslatos zenéjén keresztül egy olyan világba repít majd minket, melyben a szépség és a jóság győz. Örülök, hogy ez a premier a Margitszigeti Színházban valósul meg, ilyen kiváló művészekkel és alkotókkal karöltve, akik itt vannak mellettem a színpadon.” – mondta el az igazgatónő.

Nagy Viktor, a Magyar Színház igazgatója és a darab rendezője kiemelte, hogy a Magyar Színház repertoárján leginkább ifjúsági darabok és családi előadások kapnak helyet. Ebbe a műsor struktúrába keresett egy olyan művet a nemzetközi kínálatból, mely remek zenével és történettel rendelkezik. A darab különleges zenei világa és aktuális története miatt esett a választás erre a darabra, amely nagyszabású formában, ideális környezetben valósulhat meg a Margitszigeten.

„Ami leginkább megfogott engem ebben az, hogy a darabnak őrült jó zenéje van. Wildhorn neve eleve garancia a jó minőségre, de ez a darab egy más zenei világ, mint amit eddig megszokhattunk. Ez egy mai történet, a főhőse Alice, mint az eredeti történetben. Vágyálmunk volt, hogy a projekthez keressünk egy partnert, ahol nagyszabású formában tud megvalósulni ez az előadás. Ez a partner Bán Teodóra lett és a Margitszigeti Színház. Az ősbemutatót ott fogjuk megtartani fantasztikus szereposztással. Nagy munka előtt állunk! Nagyszerű embereket hozunk össze ezzel az előadással, egy ilyen csapat összekovácsolása jó feladat, nagy lelkesedéssel veszek részt ebben.” – mondta el gondolatait a rendező-igazgató.

Fotó: Margitszigeti Színház - Gálos Mihály Samu

[2026.04.27.]