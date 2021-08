Évadnyitót tartottak a Katonában - kilenc bemutatót terveznek idén Augusztus 23-án került sor a budapesti Katona József Színház évadnyitó társulati ülésére, valamint elkezdődtek a nagysikerű, WMN-nel közös Csak neked mondom című videó-sorozat záró szériájának felvételei is.

Máté Gábor igazgató elmondta: a járványveszély ugyan még nem múlt el, azonban nézőik kitartó támogatásának is köszönhetően, talán sikerül(t) túlélni ezt a nehéz időszakot és bizakodva vághatnak neki a 2021/2022-es évadnak. A megvalósított fejlesztések lehetőséget teremtettek az online közvetítésekre, így azok egy esetleges további járványhullám átvészelésében is segítségükre lehetnek. A nézői visszajelzéseket figyelembe véve, virtuális előadásaikat a jövőben is szeretnék műsoron tartani.



Mint azt már évad végén bejelentették, Tóth Zsófia és Lengyel Benjámin csatlakozik a társulathoz. A hétfői eseményen kiosztották a Vastaps Alapítvány 2019/2020-as és 2020/2021-es díjait is. Az elismerés támogatója a Mastercard. Legjobb rendezés:

Tarnóczi Jakab – Bánk bán

Legjobb női főszereplő:

Fullajtár Andrea – Az átnevelhetetlen

Legjobb férfi főszereplő:

Bányai Kelemen Barna – Bánk bán, Othello (fotó: Bányai Kelemen Barna – facebook oldal)

Legjobb női mellékszereplő:

Borbély Alexandra - Othello (fotó: Weber Edina - Borbély Alexandra facebook oldal)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Keresztes Tamás – Lear király

Digitális különdíj:

A Szavalóverseny alkotói – Kocsis Gergely, Tárnoki Márk és Török Marcell A 2021/22-es szezon első bemutatóját szeptember 17-én tartják a Kamrában. A Térey János Káli holtak c. regénye alapján készülő előadást Dömötör András állítja színpadra. Szereplők: Tasnádi Bence, Rujder Vivien, Fullajtár Andrea, Bán János, Elek Ferenc, Takátsy Péter, Dankó István, Mészáros Béla, Vizi Dávid Október 4-én Line Knutzon, népszerű dán drámaíró Mesteremberek című művét Máté Gábor rendezésében láthatják a nézők a nagyszínpadon. Szereplők: Ónodi Eszter, Pelsőczy Réka, Rajkai Zoltál, Kocsis Gergely, Keresztes Tamás, Bányai Kelemen Barna, Lengyel Benjámin, Tóth Zsófia, Vajdai Vilmos, Szirtes Ági, Bezerédi Zoltán



Ezt követően, október 16-án kerül sor Tarnóczi Jakab Isten, haza, család c. rendezésének bemutatójára a Kamrában. A triptichon Euripidész, Aiszkhülosz és Szophoklész művei, valamint a színészek improvizációi alapján készül. Szereplők: Elek Ferenc, Fekete Ernő, Fullajtár Andrea, Jordán Adél, Mészáros Béla, Pálos Hanna, Rujder Vivien, Vizi Dávid A naptári év két utolsó bemutatóját decemberben tartják. 17-én a Teremtményeket láthatja a közönség a Kamrában. Az előadáshoz Mary Shelley Frankenstein című regénye szolgál alapul. A darabot Tárnoki Márk viszi színre. Szereplők: Bányai Kelemen Barna, Rába Roland m.v., Pálos Hanna, Elek Ferenc, Bezerédi Zoltán, Szécsi Bence e.h., Tóth Zsófia Ezzel párhuzamosan Turgenyev Apák és fiúk c. drámáját – Brian Friel átiratában – Ascher Tamás állítja színpadra a Katonában. A premierre december 18-án kerül sor. Szereplők: Tasnádi Bence, Vizi Dávid, Máté Gábor, Fekete Ernő, Kocsis Gergely, Szirtes Ági, Borbély Alexandra, Jordán Adél, Pálmai Anna, Csoma Judit m.v., Veszelovszki Janka e.h., Szacsvay László, Ujlaki Dénes, Lengyel Benjámin Az évad második fele a következőképpen alakul; Március 4-én Spiró György Főtitkárok c. művét Zsámbéki Gábor rendezésében mutatják be a Kamrában. Szereplők: Elek Ferenc, Fekete Ernő, Mészáros Béla, Vajdai Vilmos, Rajkai Zoltán, Vizi Dávid, Gloviczki Bernát e.h., Jakab Balázs e.h. Március 5-én ismét Tarnóczi Jakab rendezését láthatják a nézők, ezúttal a Melancholy Rooms - zenés magány nyolc hangra - című előadást viszi színre a Katonában. Szereplők: Dankó István, Lengyel Benjámin, Pálmai Anna, Rezes Judit, Szirtes Ági, Takátsy Péter, Tasnádi Bence, Bodnár Erika A 2021/22-es évad két utolsó premierjét május közepén tartják; Május 13-án, Szécsi Noémi feldolgozásában García Lorca Jerma c. drámáját mutatják be a Kamrában. Az előadást Székely Kriszta rendezi. Szereplők: Borbély Alexandra, Dankó István, Fullajtár Andrea, Jordán Adél, Kocsis Gergely, Takátsy Péter, Tóth Zsófia, Rezes Dominika e.h., Béres Bence e.h. Ezzel egy időben Kárpáti Péter Moszkva-Peking Transzszinfónia című darabját Novák Eszter állítja színpadra a Katona nagszínpadán. A május 14-i bemutató műfaja dokumentumabszurd. Szereplők: Bányai Kelemen Barna, Bezerédi Zoltán, Fekete Ernő, Kenéz Ágoston e.h., Keresztes Tamás, Kocsis Gergely, Pálmai Anna, Pálos Hanna, Pelsőczy Réka, Rohonyi Barnabás e.h., Samudovszky Adrián e.h., Szacsvay László, Ujlaki Dénes, Váradi Gergő e.h., Veszelovszki Janka e.h.



Az új bemutatók mellett az évad különlegessége lesz a Gyabronka József előadásában látható Pokol c. produkció is. Dante művének színpadi változata az Orlai Produkcióval közösen valósul meg a Sufniban. Folytatja a munkát a Katona színházpedagógiai műhelye, a Behívó is; ebben az évadban kerül sor Közügyeink nevű, felnőttekből álló csoportjuk bemutatójára. Továbbra is lesznek improvizációs workshopok, közönségtalálkozók és több előadáshoz kínálnak majd alapozó foglalkozást is. Idén visszatérnek a Rákospalotai Javítóintézetbe, hogy az ott élő fiatal lányokkal közösen gondolkodva egy igazán róluk szóló előadás születhessen. Újdonság lesz továbbá a Politikai szabadegyetem, amelynek keretében előadásokon és workshopokon járják körül a hazai közélet fontos kérdéseit. Elindul egy un. Politikai tinder is, valamint egy közösségi színházi projektet is készítenek Kossuth Lajos utca címen, melyben az utca lakóinak történeteit dolgozzák fel, megszólítva az éppen arra sétálókat és a helyi közösséget. Idén új üzemeltető bevonásával, a nézői igények maximális figyelembevételével megújul a K:antin. A hét minden napján örömmel látnak mindenkit egy frissítő italra, kávéra, péksüteményre vagy akár egy napközbeni ebédmenüre. Külön figyelmet fordítanak a speciális étkezési szokásokkal bíró vendégek igényeire is, így a gluténmentes és vegetáriánus fogások folyamatosan megtalálhatóak lesznek kínálatukban.

Az évadnyitón Máté Gábor kiemelte: annak érdekében hogy nagyobb biztonsággal tarthassák meg tervezett bemutatóikat, fontos, hogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, és betartsuk az aktuális járványügyi előírásokat.



