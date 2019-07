Budapesti Operettszínház: programok, jegyek itt Budapesti Operettszínház: programok, jegyek itt A Budapesti Operettszínház programjai ITT. A Budapesti Operettszínház több mint egyszerű, zenés eladásokat játszó teátrum: az elmúlt években modern, európai, kéttagozatú zenés színház lett, ahol a tradicionális értékeket a megújult operett játszás, a modernitást pedig az irodalmi és történelmi alapú musicalek jelentik.



A színház Budapest kulturális és társasági életének egyik csomópontja, amelynek évi majdnem 500 előadását közel ötszázezer néző látogatja, látogatottsága gyakorlatilag száz százalékos.



A teátrum musical- és operett-bemutatói egyaránt sikeresek. A Rómeó és Júlia, a Mozart!, a Szépség és a Szörnyeteg, a Menyasszonytánc, Az Ördögölő Józsiás és az Abigél előadásaira hónapokkal előre elfogynak a jegyek, a Denevér, a Csárdáskirálynő, Az én és a kisöcsém , a Csínom Palkó című előadások végén a közönség állva ünnepel. A Budapesti Operettszínház az utóbbi években külföldön is elismert és keresett színház lett. Operett és musical előadásaival rendszeresen vendégszerepel Európa különböző színházaiban és fesztiváljain, koprodukcióban előadásokat hoz létre a világ számos országában.



A Szépség és a Szörnyeteg Budapesti Operettszínház

A Szépség és a Szörnyeteg című musical több mint egy tucat éve hódítja meg az egész világ közönségét. A New York-i Broadway-n a siker akkora volt, hogy az 1994-es bemutató után 13 évig volt műsoron a darab. Biztosak vagyunk benne, hogy a Pesti Broadway-n is hosszú évekig látható lesz előadásunk, amit 2005-ben mutattunk be. Csárdáskirálynő

Csárdáskirálynő Budapesti Operettszínház

Vidnyánszky Attila vadonatúj rendezésében István, a király

István, a király Budapesti Operettszínház

Ének az esőben Budapesti Operettszínház

Comden-Green-Freed-Brown: Ének az esőben Elfújta a szél

Elfújta a szél Budapesti Operettszínház

A Budapesti Operettszínház az Elfújta a szél színpadra állításával a híres irodalmi művek adaptációinak sorát kívánta folytatni, maradandó értékeket és gondolati kalandokat biztosítva a zenés színház szerelmesei számára azért, hogy a szórakozás és feloldódás percei mellett igazi katartikus pillanatokkal is megörvendeztesse őket. Operett Gála A Magyar Operett Napja alkalmából

Operett Gála A Magyar Operett Napja alkalmából Budapesti Operettszínház

Szegény Dzsoni és Árnika

Szegény Dzsoni és Árnika Budapesti Operettszínház

Hosszú az éjszaka... - Eisemann est Budapesti Operettszínház

Ezen az estén Eisemann Mihály legnagyobb slágerei hangoznak el. Levelek otthonról Jávori Ferenc

Levelek otthonról Jávori Ferenc "Fegya" szerzői estje Budapesti Operettszínház

Jávori Ferenc "Fegya" szerzői estje Péntek 13, a szerelem napja

Péntek 13, a szerelem napja Budapesti Operettszínház

Virágot Algernonnak Budapesti Operettszínház

Ez a történet talán recept a túlélésre, mese arról, hogy olyasmire is képesek vagyunk, amire nem is gondolnánk. Operett Gála

Operett Gála Budapesti Operettszínház

Nagyszabású gálaműsorunkban a legnagyobb operett slágerekből és kevésbé ismert zenei ínyencségekből hallhatnak színes válogatást, színházunk sztárjainak előadásában. Lili bárónő

Lili bárónő Budapesti Operettszínház

A Huszka Jenő nagyszerű slágereivel dús operett-álma a szenvedély és a komikum végletes formái közé vezet - egy meglehetősen szűk, intim térben, a Raktárszínházban. A Lili bárónő ezúttal egyszerre több és kevesebb is egy nagyoperettnél: csupán kilenc színész, egy zenész és egy hihetetlen történet. Oszi Boszi, a repülő nagyanyó

Oszi Boszi, a repülő nagyanyó Budapesti Operettszínház

CAROUSEL – Liliom Budapesti Operettszínház

Molnár Ferenc Lilioma, a vagány, de az élet dolgaiban nehezen eligazodó hintáslegény és a feltétel nélküli szerelemmel szerető kis cselédlány története a magyar drámairodalom egyik legmeghatóbb és legmegrendítőbb darabja. A Pendragon - legenda

A Pendragon - legenda Budapesti Operettszínház

Szerb Antal fantasztikummal teli, fordulatos regénye jócskán megelőzte a korát. Nem véletlen, hogy alapanyagául szolgált több színpadi és egy 1974-ben készült filmes feldolgozásnak, ez utóbbiban a főbb szerepeket Latinovits Zoltán és Darvas Iván alakították. Musicalmesék

Musicalmesék Budapesti Operettszínház

Amerikai komédia

Amerikai komédia Budapesti Operettszínház

Amerikai komédia

Amerikai komédia Budapesti Operettszínház

Nagy pénzek forognak kockán, és aki csak teheti, labdázik a másik szívével... Mindeközben pedig a luxushajón tombol a szving, a dzsessztörténet máig élő, legfényesebb korszakának