Műpa: jegyek és programok itt 

A Közép-Európában is egyedülálló létesítmény megteremtőit az a gondolat vezette, hogy a magyar fővárosban, az UNESCO Világörökség-listáján is szereplő Duna-part részeként megszülető Millenniumi Városközpontban álljon Európa új kulturális fellegvára.



A cél ambiciózus, ám eléréséhez a Művészetek Palotájában minden meg is található: grandiózus terek, a legkorszerűbb színházi, akusztikai és múzeumi technológia, és mindenekelőtt az az egyedülálló összetettség, amely a legkülönfélébb művészeti ágakat együtt, egy helyen vonultatja fel.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által az intézmény programjainak összehangolására, szakmai üzemeltetésére alapított Művészetek Palotája Kft. – jó házigazdaként – azt is feladatának tekinti, hogy a magyar művészeti élet jeles tagjai mellett a világ minden részéről vendégül lásson művészeket, együtteseket, Magyarországra immár visszatérő, vagy hazánkban éppen először bemutatkozni kívánó előadókat, produkciókat.

Magyar Állami Népi Együttes: Ezerarcú Délvidék

Az előadás a magyar színpadi néptáncművészet történetében először mutatja be a Délvidéken élő népek: magyarok, szerbek, horvátok, ruszinok, szlovákok, románok, cigányok sokszínű és gazdag tradícióját, amely egyedülálló módon hordozza magában Közép-Európa és a Balkán sajátos világát.

Nők Lapja 70 - A Budapest Bár és Grecsó Krisztián közreműködésével

A népszerű magazin idén ünnepli alapításának hetvenedik évfordulóját. A jubileum alkalmából megrendezett zenés irodalmi est a Budapest Bár és Grecsó Krisztián közreműködésével nőkről, anyákról és lányokról szól, arról, hogyan látták, láthatták magukat az elmúlt hetven évben, amióta a magazin minden héten róluk, vagyis a magyar nő szerepéről, világáról, önképéről gondolkodik.

Recirquel Újcirkusz Társulat: My Land

A nemzetközi hírű hazai újcirkusz-társulat, a Recirquel My Land című produkcióját 2018 augusztusában a világ egyik legrangosabb művészeti fesztiválján, az Edinburgh Festival Fringe keretében mutatta be, ahol a kritikusok több ezer produkció közül a legjobbnak ítélték.

Recirquel Újcirkusz Társulat: Non Solus

Keep Floyding – 40 éves a The Wall

Egyedi hangzásvilág, grandiózus fények és különleges - több rétegű - vetítés várja azokat, akik ezen az estén a Fesztivál Színház nézőterén ülnek majd. A zenekar a The Wall nagylemez, film és koncertturné elemeit ötvözi, felhasználva azokat a saját tapasztalatokat, amelyeket az együttes tagjai a lemez hallgatása közben szereztek.

Hegedűs Endre zenekari zongoraestje

Péterfy Bori & Love Band: Másfél Milliárd Másodperc

Péterfy Bori és együttese ünnepel: a tizenkét éve működő sanzon-pop-rock zenekar frontasszonya életének másfél milliárdodik másodpercét haladja meg idén - ez évekre átszámítva kerek szám.

Kodály Filharmonikusok Debrecen / FELFEDEZÉSEK

Két rendkívül népszerű romantikus versenyművet is hallhatunk fiatal művészek közreműködésével, de a nap során a zenekar és városa egyéb rendezvényeken - gyerek- és kamarakoncerteken - is bemutatkozik.

Magyar Állami Népi Együttes: Csodaváró betlehemes

Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok / BUDAPESTI WAGNER-NAPOK

Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok - háromfelvonásos opera (német nyelvű előadás, magyar szövegvetítéssel)

Örömóda / MATINÉKONCERTEK

Ki ne volna kíváncsi arra, hogyan működik egy szimfonikus zenekar, hogyan készül fel egy hangversenyre, mi történik egy opera- vagy balettelőadás próbáján, hogyan gyakorolnak a népzenei együttesek, vagy hogyan telik a dzsesszbanda egy napja?

Mario Biondi / EURÓPAI HIDAK 2019

Az olasz Barry White - ezzel szinte mindent elmondtunk a szicíliai születésű Mario Biondiról, hiszen érzékien búgó baritonjával maga is rendkívül népszerű soul- és R'n'B-számok tolmácsa.

Orgona-párbaj Liszt emlékére / Sebastian Küchler-Blessing és Fassang László

A Müpa jó pár éve zajló, izgalmas és szórakoztató sorozatához nem a romantikus korszak erdőszéli tisztásokon, karddal vagy pisztollyal eldöntött becsületbeli ügyei szolgálnak mintául, hanem azok a nemes versengések, amelyek során az elmúlt századokban jelentős muzsikusok mérték össze tudásukat.

Waltraud Meier dalestje /BUDAPESTI WAGNER-NAPOK

Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb énekese, a korszakos Izolda és Kundry két hangfajban: mezzoszopránként és drámai szopránként is jelentőset alkotott az operaszínpadon. A Budapesti Wagner-napok előadásainak visszatérő vendégét ezúttal nem operaszerepben, hanem a pódiumon üdvözölhetjük: régi, kipróbált partnerével dalestet ad a német és osztrák Lied remekműveiből.

The Queen of Swing – Gunhild Carling és a BJC Big Band / NEW ORLEANS SWINGFESZTIVÁL

A Budapest Jazz Club házi nagyzenekara Magyarország legkiválóbb zenészeiből alakult, vezetője Csizmadia Dávid trombitás.

Fonó Zenekar: Atyai ág

Kodály Zoltán kutatásai nyomán a magyar népzene keleti kapcsolatait tárja fel a Fonó Zenekar. Az 1997 óta működő, eMeRTon- és Kodály Zoltán-díjas együttes repertoárja a tradicionális magyar népzenén, valamint a Kárpát-medence más népeinek hangszeres és vokális hagyományán alapul, de profiljától a komolyzene, a kortárs tánc és irodalom rangos képviselőivel való együttműködései is elválaszthatatlanok.

Weber: A bűvös vadász / MATINÉKONCERTEK

A színház önmagában is varázslat, hiszen a színészi játék, a díszletek és jelmezek jóvoltából elképzelt történetek válnak valósággá a szemünk előtt. A zenés színház kétszeresen is az, hiszen itt a szereplők még énekelnek is, a jellemeket és a helyzeteket pedig a zene a maga sajátos eszközeivel ábrázolja. Az Operaműhely előadásai a 8-14 évesek számára kínálnak ízelítőt a műfajból.

Budapesti Vonósok - Operajátszóház I.

Az Operajátszóház egy olyan kalandot kínál az odalátogató gyerekeknek, ahol kötetlen módon próbálhatják ki, milyen szereplőnek, statisztának, kórustagnak vagy épp énekesnek lennyi egy operában.

A megnyerhető veszteség - Tandori Dezső-emlékest / LITERÁRIUM EXTRA

A műsor összeállítói arra törekedtek, hogy lehetőleg minden korszakából elhangozzanak fontosabb versei, de a fő művek mellett felidéznek számos töredéket, bravúros ujjgyakorlatot, játékos opust is - Tandori sokoldalú zsenialitásának bizonyítékául.

Ha… (1968) / MÜPAMOZI

Amikor 1982-ben bemutatták Alan Parker filmjét - Pink Floyd: A fal -, sokan felkapták a fejüket: „Hohó! Hiszen ezek a gondolatok már Lindsay Anderson 1968-es filmjében is felbukkantak!” (És akkor még Az élet értelme iskolai jelenetéről nem is szóltunk.) Kétségtelen, hogy a Ha… nagy hatású film.

FAMILIE FLÖZ: Dr. Nest / CAFe 2019

Cimbalomgála - A cimbalom a 21. században

A cimbalom a 21. században - ezzel a mottóval rendezi meg a Müpa hetedik alkalommal Világraszóló című fesztiválját. Az eddigieknek köszönhetően immár nem lehet kétséges: a magyar cimbalom több mint hungarikum, mindenestül világraszóló csoda.

MÁV Szimfonikus Zenekar / FELFEDEZÉSEK

MÁV Szimfonikus Zenekar

Bogányi Gergely zongoraestje, MVM Koncertek – A Zongora – 2020

Canzoniere Grecanico Salentino / EURÓPAI HIDAK 2019

A legrangosabb világzenei magazin, a Songlines 2018-ban a Canzoniere Grecanico Salentinónak ítélte „A legjobb zenekar” címet. Erre minden oka megvolt: napjainkban ez az 1975-ben alakult zenekar a pizzica revival legnagyobb hatású képviselője.

Let's jive! - A Coquette Jazz Band és Frank Roberscheuten / NEW ORLEANS SWINGFESZTIVÁL

A Coquette Jazz Band a grazi jazzfőiskola növendékeiből alakult, egészen új zenekar, melyet a 2018-as Jazz Showcase-en már hallhatott a Müpa közönsége.

Daniel Zaretzky és a Szentpétervári Állami Vegyeskar / KARÁCSONYI ORGONAKONCERT

Aki valaha is hallott orosz kórust s annak előadásában pravoszláv egyházi műveket, tudja, hogy ez a zenei világ semmihez sem hasonlítható. Nemcsak a Nyugat-Európában



[2019.07.19.]