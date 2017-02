A Vígszinház a facebookon jelentette be - február 14-én ezzel készülnek A budapesti színház izgalmas lehetőséget kínál a szerelmesek napját, amit nemcsak a helyszínen, hanem a teátrum hivatalos oldalán élőben is lehet követni. "Élőben a Vígből – VígLive Különleges élő műsorral jelentkezünk Valentin nap délutánján. Itt, a Facebook-oldalon élőben követhetitek a VígLive első adását február 14-én 17 órakor, ahol a Szentivánéji álom című új bemutató szereplői és alkotói mesélnek az előadás létrejöttéről, és együtt járják körbe a szerelem témáját is. Tartsatok velünk! :)" - áll a tájékoztatóban



