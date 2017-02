Kapcsolatok • A Dal 2017 • Pápai Joci A Dal 2017 - Pápai Joci otthon készül a nagy napra Elérkezett „A Dal” idei műsorának utolsó fordulója. A döntőben 8 versenyző méretteti meg magát újra, hogy elnyerje a zsűri és a közönség kegyeit. A múlt pénteki elődöntőben egyenes ágon jutott tovább Pápai Joci, aki teljes erőbedobással és kisebb változtatásokkal készül a nagy napra. Pápai Joci egyértelmű közönségkedvencnek számít A Dal 2017 mezőnyében, de a zsűri is igazán pozitív kritikákkal illette az énekes eddigi produkcióit. Joci „Origo” című dalával hamar belopta magát a nézők szívébe. A komoly témát boncolgató, roma és magyar stílusjegyekkel gazdagított dal, a modern hangzásvilág, a nagyon erős színpadi jelenlét mind-mind hozzájárultak a tökéletes produkcióhoz. Joci a dalról:„Úgy gondolom, hogy az évek során ez az a dal, amivel a legjobban tudtam önazonossá válni. Ez az egyik főművem az életemben és erre vagyok a legbüszkébb. A modern hangzásvilágot szerettem volna ötvözni az autentikus, népi dallamvilággal, ezért a szavak kiejtésére és hangsúlyozására is nagy figyelmet fordítottam, bízva abban, hogy az összhatás így még különlegesebbé válik. Két dolgot szerettem volna a szöveggel kifejezni, az egyik egy beteljesületlen szerelem, a másik pedig a hangszerem és a zene fontossága, ami gyerekkorom óta a legnagyobb támaszom.” Az énekes elmondta, hogy a végső megmérettetésre a zsűri által kifogásolt háttéren változtatnak, megtalálták azt a világot, ami teljes mértékben passzol a dalhoz. Joci a döntőre egyébként a próbákon kívül családi körben készül, otthon töltekezik. Emellett pedig a közönséggel is folyamatosan tartja a kapcsolatot, hiszen elmondása szerint soha ennyi szeretetet és pozitív visszajelzést még nem kapott, mint amióta felbukkant A Dalban. Elmondhatatlan öröm számára, hogy ennyien borzonganak bele a produkciójába, és hogy a nézők tudnak azonosulni a szerzeményével. Mindeközben az „Origo” nézettsége rohamos léptekben közeleg az egy milliós letöltés felé. [2017.02.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitároktatás, basszusgitároktatás szolgáltatás » oktatás [2017.02.09.]

hegedű hangszer [2017.02.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu