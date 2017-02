Kapcsolatok • BODRI és a Miskakancsó Egy sör nem sör! - most dalt is írtak az alapigazságról Ezt az örök igazságot már régóta emlegetik, ám eddig nem foglalták nótába a témát. A BODRI és a Miskakancsó most gondolt egy nagyot, s nem csak hogy dalt írtak, hanem klipet is forgattak. A bulimulatós kedvelőinek kötelező! A szolnoki pop - folk csapat a BODRI és a Miskakancsó (az alföldi betyárbanda) új dallal – és klippel jelentkezik. A címe „Egy sör nem sör” és a video már rendszeresen látható az egyik zenetévé műsoraiban. – Régi – régi adósságunkat törlesztettük ezzel a dallal, évek óta szerettük volna megzenésíteni ezt az alapigazságot, illetve dalba önteni a sör iráni szeretetünket: a csapat minden tagja nagyra értékeli a jó söröket! – mesélte Mr.Gulyás producer, dobos. – Mint szolnoki csapat szeretjük otthon forgatni a klipeket, ezúttal is szülővárosunk két nevezetessége volt a helyszín. A klipben található koncertfelvételek a Szolnoki Gulyásfesztiválon készültek, ahol egy kiváló hangulatú koncertet adtunk, ebből örökítettünk meg pár pillanatot a videóban. Ez a rendezvény a szívünk csücske, nagyon szeretjük, és ha tehetjük visszük a hírét a nagyvilágba. – A klip másik helyszíne pedig igazán passzolt a témához: a 2016 – ban, Szolnokon megnyílt Sörárium – ban kezdtük a forgatást, ami azért volt tökéletes választás, mert a kiváló helyi főzésű sörökből kortyolgattunk is, és így felüdülés volt dolgozni, bárcsak minden forgatás ilyen lehetne! A mi kedvencünk a Szőke Tisza fantázianevű sör lett, de egyik jobb volt mint a másik, az ételekről nem is beszélve. A hely kialakítása nagyon különleges, jól passzolt a videó hangulatához – zárta a frontember. A BODRI folyamatosan készíti az új dalokat melyben sajátosan keveredik a világzene, ska, pop, vagy akár a mulatós lüktetés. A koncerteken élő hangszereket és elektronikus zenei alapokat vegyítő banda idén tervezi megjelentetni debütáló nagylemezét. – zene.hu – [2017.02.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Egyszemélyes Zenekar, Esküvői DJ zenész [2017.02.27.]

