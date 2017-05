Visszatért a Down For Whatever - itt a White Light vidoeklip Közel fél éves alkotói szünet és stúdiómunkálatok után visszatért a Down For Whatever, méghozzá a múlt héten megjelent nagylemezükön található “White Light” c. daluk videóklipjével! Ez a dal a zenekar eddig még sosem látott oldalát mutatja be és egy sötét, baljós jövőképet fest elénk.



- "Egy nagyon letisztult képivilágot szerettünk volna létrehozni, melyben két szereplő sztoriját meséljük, akik egyedül maradtak a világvége után. Egy amolyan posztmodern köntösbe bújtatott Ádám és Éva történet.” - mondta el Diószegi Kiki, a zenekar énekese, majd mesélt pár szót magáról az albumról is



-"A nagylemezen található számok egyik fele a már tőlünk megszokott személyesebb témákat fogja tartalmazni, míg a többi dal az erős társadalom kritika mellett egy poszt-apokaliptikus világ képét mutatja be a hallgatóknak. Könnyen lehet, hogy a totális káosz és a teljes őrület előtti éveket éljük, erre szerettük volna felhívni a figyelmet az atomvillanás fehér fényének gondolatával." [2017.05.20.]