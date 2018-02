Zámbó Jimmy dala segített az idős hölgynek Zámbó Jimmy miatt hívták a mentőket - kezdte az Országos Mentőszolgálat a hivatalos oldalán. Idős, egyedül élő beteghez riasztották a mentőket egy budapesti bérház lakói. A szomszédok érdeklődését a beteg lakásából kihallatszó, Zámbó Jimmy, „Nézz le rám, ó Istenem” című dala váltotta ki, ami másfél órán keresztül, szakadatlanul, maximum hangerővel szólt. A lakók tudták, hogy a néni a néhai király talán legnagyobb rajongója, hisz óriás Jimmy poszterek és egyéb relikviák díszítették az egész lakást, de ez már nekik is sok volt. A beteg viszont most nem kedvtelésből hallgatta dübörögve a művész legnagyobb slágerét, hanem pont azért, hogy szomszédjai figyelmét felkeltse. Az asszony ugyanis elesett és sérülése miatt nem bírt felállni. A telefont sem érte el, hogy segítséget kérjen és a kiáltozás is eredménytelennek bizonyult. Ekkor jutott eszébe a jól ismert strófa, amit újabb gondolat követett. Miután a cd lejátszó távkapcsolója elérhető távolságban volt, így teljes hangerőre tekerve engedte szabadjára azt a bizonyos négy és fél oktávot, ami végül meghozta a várt eredményt. A szomszédok nemhogy értesítették a mentőket, de még a belülről bezárt ajtót is betörték a bajtársak kiérkezéséig. Az idős hölgyet így “bejutási nehézségek” nélkül, stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink! Mielőbbi felépülést kívánunk! [2018.02.16.] Megosztom: