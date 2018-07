A vidéki alkotó - Érdekes interjú Hársházi Szabi dalszerző-producerrel Ott él és alkot, ahol annak idején az ódaköltő Berzsenyi. Több tehetségkutatóból kijött énekest karjai alá vett már az elmúlt években. Egyre jobban kezdik megismerni szakmán belül a nevét és augusztustól egy zenés reality műsor főszereplője is lesz – többek közt erről kérdeztük Hársházi Szabit. Hogy jött a zene az életedbe? Már kiskoromban a társam lett. Édesapám vendéglátós zenészként dolgozott (hétvégeken) másodállásban, tehát kikerülhetetlen volt számomra az, hogy ne találkozzak már korán a zenével és a hangszerekkel. Vitt magával a próbáikra, a dobos kollégája lyukas fazekakból és ledobott autó dísztárcsákból „dobot” készített nekem játéknak. Szóval szépen adagolták be már 3-4 éves koromtól kezdve a zenét a környezetemben. Alsós általános iskolás lehettem, amikor már zene TV-k klipes műsoraiból vettem fel a jó számokat VHS-re, rádióból pedig kazettára az aktuális slágereket a kívánságműsorokból. Tehát amíg a kortársaimat a foci és a játék érdekelte, addig engem már akkor is a zenehallgatás kapcsolt ki legjobban. Később beírattak zeneiskolába klarinétozni, de végül a zongoránál és a billentyűs-hangszereknél kötöttem ki. Mikor érezted azt, hogy a zenélésen kívül a zeneszerzéshez is van vénád? 2013 évvégén kezdtem bele az egészbe, akkortájt írtam két olyan dalt is amit elkezdtek játszani rádiók, s ez az impulzus mondhatni elég volt ahhoz, hogy ezzel foglalkozzak intenzíven. Aztán nem-sokkal később (2014 őszén) elkezdtem egy dalon dolgozni Weisz Viktorral, amit gyorsan jó pár – mindmáig játszott - „közönség kedvenc” dal követett… Gyakorlatilag ott elkapott a sodrás és azóta folyamatosan alkotok. Közösségi oldaladon nemrég megosztottál egy nagy bejelentést, amely arról szólt, hogy a TV2 Csoport Zenebutik csatornáján augusztusban induló „Az élet dalos oldala” című reality műsor egyik főszereplője leszel. Mit lehet erről tudni bővebben? A műsor ismert zenészek és zenei szakemberek mindennapjait mutatja majd be - egyéni videókon keresztül - a munkásságukra nagy hangsúlyt fektetve. Engem is felkértek és örömmel igent mondtam a felkérésnek szinte azonnal; így az én kis életem és munkásságom egy jókora szeletét is megismerhetik azok, akik majd nézik a műsort. Akkor mostanság eléggé elfoglalt lehetsz. Gondolni való, hogy sok idődet elveszi ez a projekt Nemde? Hát… Valóban sűrűek a napjaim azóta mióta nekiálltam a forgatásoknak. De engem az új, a kihívás mindig energiákkal tölt fel. Szóval ezt most néha fárasztó, de ugyanakkor nagyon kellemes dolognak élem meg. Ezen a nagy projekten kívül min dolgozol mostanság? Kiknek készítesz dalokat? Ugyebár 2015-től a dalszerzés mellett a vállalkozásom kiadóként is funkcionál, és előadók útjait egyengeti ezen a nem könnyű pályán. Év elején szerződtettem le a Star Academy döntősét, Kertész Ivánt. Vele most gőzerővel dolgozunk a karrierje előremozdításában. Kotsy Krisztina dalszövegíró kolléganőmmel írjuk neki sorba a dalait. Már kész van négy. Jövő év tavaszára úgy tűnik, hogy össze is áll egy komplett lemezanyag. Tehát mostanság Iván van prioritásban nálam. Emellett készülnek – szintén a Kiadóhoz tartozó – Batánovics Lilinek is újabb dalok. Ezen kívül pedig a Kiadómtól függetlenül is tevékenykedek, mint dalszerző. Jelenleg például Gájer Bálinttal és CocoTiaval is dolgozok több új szerzeményen. [2018.07.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.07.11.]

Énekesnőt dallamos poprockhoz zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2018.07.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu