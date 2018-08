Magyar énekes lép fel a világsztár előtt a Budapest Parkban Jason Derulo a Budapest Parkban, előzenekara Király Viktor Napjaink egyik legnépszerűbb pop, R&B előadója, Jason Derulo 2018. augusztus 5-én a Budapest Parkban lép fel, először koncertezik a magyar fővárosban.



Karrierje néhány év alatt robbanásszerűen ível felfelé. Jason mára a zenei műsorok és fesztiválszínpadok ünnepelt sztárja. In My Head, Want To Want Me, If I’m Lucky, Don't Wanna Go Home, Cheyenne, Talk Dirty vagy a Swalla, hogy csak néhányat említsünk dalaiból, melyek évek óta uralják a világ slágerlistáit. Legújabb száma a Colors a 2018-as FIFA labdarúgó-világbajnokság hivatalos himnusza volt. Koncertje a nyár egyik legizgalmasabb estéje lesz, sok tánccal és parázs dallamokkal, műfajának világsztárjával. Koncertje előtt pedig Király Viktor és zenekara melegíti be a közönséget. [2018.08.01.] Megosztom: