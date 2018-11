Emilio és Curtis az Arénában lép fel - jegyek itt A két zenész 2019. április 27-én a budapesti Papp László Sportarénában ad közös koncertet, ahol frissen megjelenő közös albumuk dalai mellett korábbi slágereiket is előadják. "Emillel még az Édes élet ideje alatt ismerkedtünk meg. Hála Istennek a kapcsolatunk túlnőtt a műsoron és azóta is testvérként szeretjük egymást. Az első pillanattól kezdve éreztük, hogy egy hullámhosszon vagyunk. Nagy szereteten és tiszteleten alapuló barátság a miénk, hiszen mind a ketten mély érzésű emberek vagyunk. Szavak nélkül is érezzük egymást és egymás gondolatát, ami kincs a mai világban" - mondta Curtis. A két tehetség idén már kiadott egy közös dalt, ami akkora siker lett, hogy egy közös albumon is elkezdtek dolgozni. A lemezt a nagykoncert napján mutatják majd be először, és természetesen a színpadon is hallható lesz róla egy ízelítő. "Mind a ketten kaptunk az Istentől egy tálentumot, és ezt most itt az ideje,hogy egyesítsük. Engem nagyon inspirálnak Curtis szövegei és a világa. Régóta szerettünk volna már együtt dolgozni, és ennek most jött el az ideje. Új közös dalokkal készülünk, de természetesen felcsendülnek majd a nagy Emilio és Curtis slagerek is új köntösben" - árulta el Emilio. A koncerten Emilio és Curtis által meghívott vendégelőadók is fellépnek majd, és ígéretük szerint látványvilágban, színpadi megjelenésben is különleges lesz az április 27-i Arénás lemezbemutató. Curtis hozzátette: a közönség a Belehalok, a Nekem ez jár, és a Csak te létezel című dalait is biztosan elénekli majd. A nagyközönség számára a jegyértékesítés november 2-án, 10:00 órakor indul online a www.eventim.hu oldalon, valamint Ticket express jegyirodáiban. Jegyek itt [2018.11.03.] Megosztom: